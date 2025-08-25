DOLAR
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı

ORGÜDER Başkanı Muharrem Doğan: Türkiye'nin organik ürün ihracatı 2024'te 1 milyar avroyu aştı; 500 milyon avro gıda, 500 milyon avro tekstil.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:37
KAAN ULU - Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan, Türkiye'nin organik ürün ihracatının 2024 yılı sonu itibarıyla 1 milyar avronun üzerinde olduğunu açıkladı. Doğan, bu tutarın yaklaşık 500 milyon avrosunun organik gıda ürünlerinden, diğer 500 milyon avrosunun organik tekstil ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

İhracatın yapısı ve üretim kapasitesi

Doğan, Türkiye'de organik gıda üretiminin 29 yıl önce başladığını hatırlatarak, sürecin başta yurt dışındaki üreticilerin ve marka sahiplerinin Türkiye'ye gelmesiyle, sözleşmeli üretimle ivme kazandığını söyledi. Doğan, "1986 yılında 16 ürünle başladığımız hikayemiz şu an 270'in üstünde organik ürünle devam ediyor. Bizim tahmini olarak yıllık üretimimiz 2 milyon ton seviyesinde ve üretimimizin yüzde 85'ini de ihraç ediyoruz. Cari açığa pozitif anlamda katkı veren çok ciddi bir sektörüz." ifadelerini kullandı.

Hedef pazarlar ve ürün portföyü

Doğan, Türkiye'nin başlıca ihracat pazarları arasında ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bulunduğunu; Avrupa'ya daha çok taze ve kurutulmuş meyve-sebze ile tahıl-buğday, Amerika'ya ise yağlı tohumlar, hububat ve bakliyat gönderdiklerini aktardı. Avrupa'daki ulusal zincir marketlerdeki mercimek, nohut, fasulye gibi bakliyat ürünlerinin yüzde 50-60'ının menşeinin Türkiye olduğunu söyledi.

Markalaşma ve katma değer

Doğan, Türkiye'nin incir, kayısı, sultani üzümü, fındık gibi alanlarda lider ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, şu eleştiriyi paylaştı: "Biz mamul ya da yarı mamul ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bize işin asıl katma değerini kazandırmıyor. Sonuçta siz Türk mercimeği gönderiyorsunuz, Türk nohudu gönderiyorsunuz ama orada farklı yabancı markaların ismiyle paketleniyor." ORGÜDER olarak üyeleri ve firmaları markalı ürün ihracatına teşvik ettiklerini belirtti.

Körfez pazarındaki başarı

Doğan, son 6-7 yıldır Körfez bölgesine yönelik organik ihracatın arttığını ve burada özellikle markalı ürünlerle başarılı olduklarını söyledi. Bölgedeki organik yumurta pazarında Türk yumurtasının payına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda Körfez bölgesindeki ülkelerin toplamına baktığınızda Türk organik yumurtası yüzde 70 üzerinde bir pazar payına sahip. Bizim pazara girişimiz 2016-2017 yılıdır. Körfez ülkelerine gittiğinizde elinize alacağınız her 10 yumurtanın 7'si Türk yumurtasıdır."

Organik ürün belgelendirmesi ve tüketici uyarısı

Doğan, organik ürünlerin tespitinde sertifikasyonun ve izlenebilirliğin belirleyici olduğunu belirterek, paketli ürünlerde mutlaka bulunması gereken üç unsurun altını çizdi: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Organik tarım logosu', ürünü sertifikalandıran kuruluşun logosu ve organik sertifika numarası. Doğan, "Bu organik sertifika numarası aynı zamanda bu ürünün pasaportudur. Genel anlamda organik üründeki asıl belirleyici şey, sertifikasyondur ve izlenebilirliktir, kontroldür." dedi.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Doğan, ürünlerin üzerinde 'doğal', 'köy' veya 'çiftlik' ibarelerinin organik olduğu anlamına gelmediğini, bunun bir pazarlama argümanı olabileceğini söyledi. Semt pazarlarında organik yazan tezgahların azaldığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda sıkı denetimler yaptığını, sertifikalandırılmayan ürünlerin organik diye satılamayacağını vurguladı.

