Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te Yüzde 14,5 Arttı

Türkiye'nin Turizm Geliri Büyüyüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının 4. çeyreğine ait turizm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 14,5 artış göstererek 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Gelirin Dağılımı ve Harcamalar

Bu dönemde yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon 310 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ayrıca, turizm gelirinin yüzde 19,5'i yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından elde edildi.

Ziyaretçi Sayısındaki Artış

2024'ün 4. çeyreğinde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü yurt dışında ikamet eden Türkler oluşturdu.

Gecelik Harcamalar

Geçen yılın son çeyreğinde, ülkede geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar olarak kaydedildi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bu ortalaması 60 dolar oldu.

Paket Tur ve Diğer Harcamalar

Paket tur harcamalarının, toplam turizm geliri içindeki payı yüzde 27,2; yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,7; uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13 olarak belirlendi. Önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 23,2, yeme içme harcamaları yüzde 26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 5,2 artış gösterdi.

Ziyaretçi Amaçları

Bu çeyrekte ziyaretçilerin geliş sebep-ler arasında en yüksek paya sahip olana %62,4 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler olarak sıralandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelmeyi tercih etti.

Yurt Dışında Harcamalar

Buna karşın, geçen yılın aynı çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden Türklerin sayısı, %14,3 azalarak 2 milyon 691 bin 402 kişi oldu ve bu grubun kişi başı ortalama harcaması 792 dolar olarak gerçekleşti.