Türkiye'nin Yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) Yayınlandı

Yeni Stratejiyle Hedef Büyümek

Türkiye, 2024-2028 dönemini kapsayan Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisini duyurdu. Bu strateji, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar pazarındaki payını artırmak amacıyla hazırlanmış olup, 2028 yılına kadar UDY payını %1,5'e yükseltmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Yayınlanma Süreci

Strateji, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu belgede, Türkiye'nin iç ve dış yatırım ortamının güçlenmesi için dinamik bir yol haritası sunuldu.

Türkiye'nin Avantajları ve Potansiyeli

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasındaki jeostratejik konumu ve güçlü ulaşım altyapısı ile uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez olma özelliğini koruyor. Ayrıca, kalifiye iş gücü sayesinde birçok sektör için rekabetçiliğini destekleyerek önemli bir yatırım destinasyonu haline geliyor.

Yatırımcı Dostu Reformlar

Son 21 yılda gerçekleştirilen yatırımcı dostu reformlar ve altyapıya yapılan yatırımlar, Türkiye'nin UDY alanında çekim merkezi olmasını sağladı. 2003-2023 döneminde Türkiye, toplamda 262 milyar dolar UDY çekti.

Küresel Trendler ve Yatırım Stratejisi

Yeni stratejinin ana hedefi, ihtiyaç duyulan nitelikli UDY'leri Türkiye'ye çekmek. Küresel dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm gibi faktörler, uluslararası yatırım duyarlılığını artıran başlıca etkenler arasında. Türkiye'nin sahip olduğu sermaye, nitelikli insan kaynağı ve konum, bu dönüşüm sürecinden yararlanma potansiyelini artırıyor.

Öncelikli Yatırım Alanları

Strateji, önceliklendirilen sekiz alanda nitelikli UDY profilleri belirledi: iklim dostu yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri yatırımları, bilgi yoğun yatırımlar, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar.

Politika Çerçevesi ve Eylem Planları

Strateji, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla altı ana tema etrafında toplanan 32 politika ile desteklenmektedir. Bu doğrultuda, 2024 yılı için belirlenen 81 eylem, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu bünyesinde uygulanacak ve izlenecektir.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için Türkiye Yatırım Ofisi resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.