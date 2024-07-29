Türkiye'nin Yeni Yatırım Stratejisi: Hedef Yüzde 1,5

Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında, ülkemizin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nitelikli yatırımlarla artırmayı ve 2028 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, doğrudan uluslararası yatırımlar aracılığıyla üretim ve ihracatı artırarak cari fazla odaklı kalkınma hedefleri için reform çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Stratejinin Temel Vizyonu

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Yılmaz, bu stratejinin Türkiye'yi dünyanın önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezi haline getirmenin yol haritasını oluşturduğunu ifade etti.

Nitelikli Yatırım Alanları

Cevdet Yılmaz, Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını şu 8 başlıkta sıraladı:

İklim Dostu Yatırımlar

Dijital Yatırımlar

Küresel Tedarik Zinciri Odaklı Yatırımlar

Bilgi Yoğun Yatırımlar

Nitelikli İstihdam Sağlayan Yatırımlar

Katma Değerli Hizmet Yatırımları

Nitelikli Finansal Yatırımlar

Bölgesel Kalkınmayı Destekleyen Yatırımlar

Paydaşlarla İşbirliği

Yılmaz, bu stratejinin etkin bir şekilde uygulanacağını ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından takip edileceğini belirtti. Ayrıca, bu stratejinin hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.