Türkiye'nin Yeni Yatırım Stratejisi: Hedef Yüzde 1,5

Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında, ülkemizin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nitelikli yatırımlarla artırmayı ve 2028 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
Sosyal Medya Üzerinden Açıklama
Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, doğrudan uluslararası yatırımlar aracılığıyla üretim ve ihracatı artırarak cari fazla odaklı kalkınma hedefleri için reform çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.
Stratejinin Temel Vizyonu
Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Yılmaz, bu stratejinin Türkiye'yi dünyanın önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezi haline getirmenin yol haritasını oluşturduğunu ifade etti.
Nitelikli Yatırım Alanları
Cevdet Yılmaz, Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını şu 8 başlıkta sıraladı:
- İklim Dostu Yatırımlar
- Dijital Yatırımlar
- Küresel Tedarik Zinciri Odaklı Yatırımlar
- Bilgi Yoğun Yatırımlar
- Nitelikli İstihdam Sağlayan Yatırımlar
- Katma Değerli Hizmet Yatırımları
- Nitelikli Finansal Yatırımlar
- Bölgesel Kalkınmayı Destekleyen Yatırımlar
Paydaşlarla İşbirliği
Yılmaz, bu stratejinin etkin bir şekilde uygulanacağını ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından takip edileceğini belirtti. Ayrıca, bu stratejinin hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.