Türkiye Otomotiv İhracatı Ağustosta 2,733 Milyar Doları Aştı

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustosta 2,733 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi; ocak-ağustos dönemi 26,547 milyar dolara ulaştı, sektör ihracatta liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:03
Ağustos ve Ocak-Ağustos Rakamları

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında 2 milyar 733 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artışı gösteriyor.

Sektörün ocak-ağustos dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolar olarak kaydedildi. Otomotiv endüstrisinin Türkiye ihracatından aldığı pay %12,5 oldu.

Ürün Grupları

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ağustos ihracatı, yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Binek otomobiller ihracatı ağustosta yüzde 2 azalarak 705 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 düşüşle 366 milyon dolar olurken, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 26 artışla 272 milyon dolar ve çekiciler ihracatı yüzde 19 artışla 127 milyon dolar olarak açıklandı.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ihracatı 42 milyon dolar oldu.

Başlıca Pazarlar

Ağustos ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanyaya ihracat yüzde 41 artışla 499 milyon dolara ulaştı. Fransa yüzde 14 artışla 281 milyon dolar ile ikinci, İspanya ise yüzde 59 artışla 238 milyon dolar ile üçüncü büyük pazar oldu.

OİB Başkanı Baran Çelik'in Değerlendirmesi

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki liderliğini ağustos ayında da sürdürdüğünü vurgulayarak, "Çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarında çift haneli artışlar kaydettik. Almanya'ya yüzde 41, İspanya'ya ise yüzde 59 ihracat artışı sağladık. İlk sekiz ayda toplam ihracatımızı 26,5 milyar doların üzerine taşıyarak Türkiye ihracatına en büyük katkıyı sağlayan sektör olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Not: Tüm rakamlar ve ifadeler OİB tarafından açıklanan veriler doğrultusunda korunmuştur.

