Türkiye-Pakistan Ticaret Hedefi Belirlendi

Ticaret Hedefleri Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden, İslamabad'a yaptığı ziyarette Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile bir araya geldiğini duyurdu. İki lider, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, yatırımcı ve ihracatçıların sorunları ve işbirliği fırsatları üzerinde durduklarını aktardı.

Artan Ticaret Hacmi ve Yatırımlar

Bakan Bolat, toplantıda sağlanan veriler ışığında, Türkiye-Pakistan ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar'ı, ülkedeki yatırımların ise 2 milyar dolar'ı aştığını ifade ederek: "Pakistani ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Büyükelçilik Ziyareti

Bolat ayrıca, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi Mehmet Paçacı ve ekibine, dost ve kardeş ülke olan Pakistan ile ilişkileri güçlendirme konusundaki çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.