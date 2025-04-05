Türkiye Sağlık Sektörü Almanya'da Gücünü Gösterdi

Türk Sağlık Sektörü Berlin'de Tanıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarı'na Türkiye'den katılan 80'den fazla sağlık hizmet sağlayıcısı, kaliteli, rekabetçi ve teknolojik hizmetlerini sergileyerek, "Türkiye'ye sağlıkta güvenmeye devam" mesajını iletti.

Fuar Destekleyen Kuruluşlar

Fuar, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)'nın destekleriyle gerçekleşti. Katılımcılar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki sunumlarıyla bilgi paylaşımında bulundu.

Uluslararası Standartlar ve Kalite

Türk sağlık sektörü temsilcileri, Türkiye'nin sağlıkta tercih edilmesinin en önemli nedeninin uluslararası standartlara sahip hastaneleri ve yüksek kalitedeki sağlık çalışanları olduğunu belirtti. Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, "Türkiye'de sağlık alanındaki başarımızı paylaşmaya geldik. Amacımız kaliteli sağlık sistemimizi burada tanıtmak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dezenformasyon ile Mücadele

Ünver, sağlık alanında dezenformasyonla mücadele etmek için kurdukları birim hakkında bilgi vererek, "Herhangi bir yerde sağlık turizmi hakkında çıkan haberi araştırıyoruz. Ülkemiz bu konuda hassas" dedi.

Uygun Fiyat ve Hızlı Tedavi İmkanları

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, fuarın dünya çapındaki en büyük sağlık turizmi organizasyonu olduğunu belirtirken, Türkiye'nin hastanelerinin ve tedavi yöntemlerinin Avrupa'ya göre daha ulaşılabilir fiyatlarla sunulduğunu ifade etti.

Gelişen Sağlık Sektörü

Op. Dr. Fatih Kırar, Türkiye'nin sağlık sektöründeki güçlerini yurt dışına taşımak için çalıştıklarını belirtti ve devletin bu konudaki desteklerine dikkat çekti. Ayrıca, iş dünyasına cesaret çağrısında bulundu.

Kadın Sağlığı ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Gynovart Kadın Sağlığı Merkezi kurucuları, kadın sağlığına yönelik sundukları hizmetlerdeki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekerken, Esteteeth International diş sağlığı hizmeti konusunda Almanya'daki fiyat avantajlarını vurguladı.