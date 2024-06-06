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Türkiye tarımında yeni dönem! 2024 hububat alım fiyatları ve destekler açıklandı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 hububat alım fiyatlarını duyurdu! Makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa için belirlenen fiyatlar ve çiftçilere sağlanacak desteklerle ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 21:50
Türkiye tarımında yeni dönem! 2024 hububat alım fiyatları ve destekler açıklandı

Hububat alım fiyatları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir adım atarak 2024 hububat alım fiyatlarını açıkladı. Bu kapsamda, makarnalık buğday için ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğday için 9 bin 250 lira ve arpada ise 7 bin 250 lira belirlendi. Üreticilere sağlanacak fark ödemesi destekleriyle birlikte, çiftçilerin eline geçecek miktarlar da belirlendi. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere ton başına bin 750 liraya kadar buğday için, arpa için ise ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verilecek.

Ayrıca, üreticilere gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteğinin de devam edeceği belirtildi. Ödemelerin 45 gün içinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yapılacağı vurgulandı. Bu adımlarla, hasat döneminde oluşabilecek fiyat düşüşlerinin önlenmesi, ihracat için gerekli ham madde tedarikinin sağlanması ve üretici lehine piyasa istikrarının korunması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde alınan dış ticaret tedbirleri de açıklandı. Bu çerçevede, yurt içinde üretilen buğdaylarla yapılan kati un ihracatının serbest bırakıldığı, ekmeklik/makarnalık buğday ve arpa ile bunların kırıkları dahil ihracatın kontrollü olarak serbest bırakıldığı ve dahilde işleme rejimi kapsamında buğday ithalatının belirli bir süre durdurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, alımlara ilişkin detaylar ve diğer ürün fiyatlarına ilişkin açıklamalar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılacak.

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