Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar

TVF, 2024'ü 360 milyar dolarla tamamlayarak dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi; güçlü nakit, düşük borç ve uluslararası talep öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:54
Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar

Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 yılını 360 milyar dolar büyüklükle kapatarak, küresel ölçekte dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi.

Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF), 'Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası' başlıklı bir analiz yayımladı. Raporda, hesaplamalarda 2024 yılına ait dolar/TL kuru baz alındı ve TVF'nin konsolide varlıklarının 12,7 trilyon lira (360 milyar dolar) seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Finansal göstergeler ve mali yapı

Rapora göre TVF'nin öz kaynakları 2 trilyon lira (58 milyar dolar) seviyesine yükselirken, fonun yıllık net karı 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) olarak kaydedildi. 1,3 trilyon liralık güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranı, fonun sağlam mali yapısını destekliyor.

Uluslararası piyasalarda güçlü talep

TVF, 2024'te düzenli ihraç takvimiyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Eylül ayında gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 milyar dolar talep geldi. Fonun 2024 sonunda başlayan sukuk programı 2025'te 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı; ayrıca 600 milyon dolar tutarındaki murabaha işlemi ile İslami finansman çeşitliliği güçlendirildi.

TVF'nin uluslararası sendikasyon kredisi de 12 ülkeden 20 banka katılımıyla başarıyla tamamlandı; bu gelişmeler fonun güvenilir ve planlı bir ihraççı profili kazanmasını sağladı.

Portföy şirketlerinde dönüşüm

TVF, portföy şirketlerinde finansal düzenlemeler ve dönüşüm adımları attı. Türk Telekom refinansmanı sayesinde şirketin 150 milyon dolardan fazla faiz yükü azaltılırken, temettü dağıtımında esneklik sağlandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik için yürütülen finansman süreci tamamlanarak sektörün uzun vadeli derinliği güçlendirildi.

Stratejik katkılar ve gelecek perspektifi

Raporda, TVF'nin düzenli ihraç modeli ve sektörlere yönelik stratejik adımlarının, uluslararası yatırımcı güvenini artırdığı ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Dünyanın en büyük varlık fonları

Norveç Government Pension Fund Global

Çin SAFE Investment Company

Çin China Investment Corporation (CIC)

BAE Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Kuveyt Kuwait Investment Authority (KIA)

Singapur GIC Private Limited

Suudi Arabistan Public Investment Fund (PIF)

Katar Qatar Investment Authority (QIA)

BAE Investment Corporation of Dubai (ICD)

Türkiye Türkiye Varlık Fonu

BAE Mubadala Investment Company

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor
2
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş
3
Almanya'dan Dijital Avro İçin 'Yıl Sonu' Zaman Çizelgesi Çağrısı
4
Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 yüzde 0,56 Yükseldi — Dolar 41,4020, Avro 48,7260
6
Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyat 14 bin 274 lira 92 kuruş
7
TEKNOFEST Heyecanı 'Bilim Türkiye' ile Kardeş Coğrafyalara Taşıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek