Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 yılını 360 milyar dolar büyüklükle kapatarak, küresel ölçekte dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi.

Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF), 'Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası' başlıklı bir analiz yayımladı. Raporda, hesaplamalarda 2024 yılına ait dolar/TL kuru baz alındı ve TVF'nin konsolide varlıklarının 12,7 trilyon lira (360 milyar dolar) seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Finansal göstergeler ve mali yapı

Rapora göre TVF'nin öz kaynakları 2 trilyon lira (58 milyar dolar) seviyesine yükselirken, fonun yıllık net karı 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) olarak kaydedildi. 1,3 trilyon liralık güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranı, fonun sağlam mali yapısını destekliyor.

Uluslararası piyasalarda güçlü talep

TVF, 2024'te düzenli ihraç takvimiyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Eylül ayında gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 milyar dolar talep geldi. Fonun 2024 sonunda başlayan sukuk programı 2025'te 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı; ayrıca 600 milyon dolar tutarındaki murabaha işlemi ile İslami finansman çeşitliliği güçlendirildi.

TVF'nin uluslararası sendikasyon kredisi de 12 ülkeden 20 banka katılımıyla başarıyla tamamlandı; bu gelişmeler fonun güvenilir ve planlı bir ihraççı profili kazanmasını sağladı.

Portföy şirketlerinde dönüşüm

TVF, portföy şirketlerinde finansal düzenlemeler ve dönüşüm adımları attı. Türk Telekom refinansmanı sayesinde şirketin 150 milyon dolardan fazla faiz yükü azaltılırken, temettü dağıtımında esneklik sağlandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik için yürütülen finansman süreci tamamlanarak sektörün uzun vadeli derinliği güçlendirildi.

Stratejik katkılar ve gelecek perspektifi

Raporda, TVF'nin düzenli ihraç modeli ve sektörlere yönelik stratejik adımlarının, uluslararası yatırımcı güvenini artırdığı ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Dünyanın en büyük varlık fonları

Norveç Government Pension Fund Global

Çin SAFE Investment Company

Çin China Investment Corporation (CIC)

BAE Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Kuveyt Kuwait Investment Authority (KIA)

Singapur GIC Private Limited

Suudi Arabistan Public Investment Fund (PIF)

Katar Qatar Investment Authority (QIA)

BAE Investment Corporation of Dubai (ICD)

Türkiye Türkiye Varlık Fonu

BAE Mubadala Investment Company