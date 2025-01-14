Türkiye Varlık Fonu'nun Denetimi TBMM Komisyonunda Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu'na ait denetim raporları değerlendiriliyor. Fon'un büyümesi ve stratejileri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:18
Türkiye Varlık Fonu'nun Denetimi TBMM Komisyonunda Görüşülüyor

Türkiye Varlık Fonu'nun Denetimi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Fon’un kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili detaylar paylaştı. Ermut, TVF’nin bünyesinde bulundurduğu 31 şirketin hiçbir şekilde satış işlemi gerçekleştirmediğini, aksine pay sahiplik oranlarını artırarak portföyünü güçlendirdiğini ifade etti.

Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunum

Komisyonda, Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporları görüşüldü. Ermut, bağımsız denetim ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporlarına yönelik bilgi vererek, TVF Genel Kurulu’nu eleştirilere yanıt olarak daha erken tarihte gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Fondaki Varlıkların Değeri ve Büyüme Hedefleri

Ermut, Türkiye Varlık Fonunun varlıklarına dikkat çekerek, 2023 sonu itibarıyla toplam varlıklarının 318 milyar dolara ulaşmasıyla önemli bir büyüme kaydedildiğini belirtti. Fon’un portföyü, 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşuyor.

Konsolide Mali Sonuçlar ve Büyüme Performansı

TVF, 2023 yılının sonuna kadar elde ettiği sonuçlarda 225 milyar lira olan net dönem karının 321 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Ermut, fonun öz kaynaklarının 914 milyar liradan 1,5 trilyon liraya çıktığını söyledi. Ayrıca, finansal hizmetler, enerji ve maden sektörlerinin, TVF’nin aktif büyümesinde öncü rol oynadığı vurgulandı.

Yatırım Faaliyetleri ve Eurobond İhracı

2023-2024 döneminde gerçekleştirilen önemli faaliyetleri anlatan Ermut, Eurobond ihracının 14,5 kat gibi rekor taleple gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca, 2024’te 500 milyon dolar waarde de bir Eurobond ihracı yapılmasının planlandığını söyledi.

Kamuya Aktarılan Kaynakların Artışı

Daha önceki yıllarda şans oyunlarından elde edilen kaynakların kamuya aktarılan bölümünün %66 artarak 931 milyon dolara ulaştığını belirten Ermut, şans oyunları ekosisteminin büyütülmesi adına gerçekleştirilen düzenlemeleri de aktardı.

İstanbul Finans Merkezi'nin Katkısı

İstanbul Finans Merkezi projesinin, TVF için ciddi bir katma değer sağladığını ifade eden Ermut, projenin güncel değerinin 2,1 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

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