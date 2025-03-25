Türkiye ve Çin, Tıpta Yapay Zeka ve Tarımda İşbirliği Yapacak

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) işbirliği, yapay zeka ve tarım alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu işbirliği çerçevesinde, kanser ve manyetik rezonans görüntüleme konularında yapılacak projeler desteklenecek.

AA muhabirinden alınan bilgilere göre, TÜBİTAK ve NSFC tarafından ortak araştırma projelerine yönelik 2025 yılı ikili işbirliği çağrısı yayımlandı. Bu çağrı ile iki ülkenin bilim insanları aşağıdaki üç alanda işbirliği yapmayı planlıyor:

1. Kanser İmmünoterapisi ve Klinik Araştırmalar

İlk olarak, kanser immünoterapisi ve klinik translasyonel araştırma alanı belirlenmiştir. Araştırmacılar burada, onkoloji için büyük veri ve yapay zeka çalışmaları gerçekleştirerek kanserle mücadelede daha etkili yöntemler geliştirecekler. Bu alanda, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyici tıbbi varlıkların geliştirilmesi hedefleniyor.

2. Manyetik Rezonans Görüntüleme

İkinci işbirliği alanı, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonik tıbbı kapsıyor. Bu projelerde, tıbbi görüntüleme için yeni nesil yapay zeka ve büyük verinin kullanımı öngörülüyor. 3D ayrıntılı anatomik görüntüler elde edilerek manyetik rezonans teknolojilerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

3. Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım

Son olarak, yeşil ve sürdürülebilir tarım alanında da ortak çalışmalar yapılacak. Türkiye, bu alanda Avrupa Birliği ile de işbirliği içerisinde. Yeşil Mutabakat çerçevesinde iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı projeler geliştirilirken, TÜBİTAK ile NSFC'nın işbirliği sayesinde Türk ve Çinli bilim insanlarının ortak projeye odaklanması sağlanacak.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, Çin'deki bilim insanlarıyla işbirliği yapmaları gerekecek. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek. 30 Mayıs saat 23.59'a kadar açık kalacak çağrı kapsamında, projeler Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden yapılmalıdır.

Proje Finansmanı ve Başvuru Süreci

Proje üst limitleri, Türk ortaklar için genel giderler hariç 3 milyon lira, Çinli ortaklar için ise yaklaşık 5 milyon lira (1 milyon yuan) olarak belirlenmiştir. İşbirliği kapsamında sekiz projeye fon sağlanması planlanmaktadır. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak ve her ortak proje için yılda 60 günü geçmeyecek uluslararası ziyaretler gerçekleştirilebilecektir.

Projelerin değerlendirilmesinde bilimsel ve teknolojik mükemmellik, metodoloji, proje yönetimi, ikili işbirliğinin önemi gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.