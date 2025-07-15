Türkiye ve Malezya'dan Katılım Finansında İşbirliği Atağı

Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekteki önemini vurgulayarak, "Türkiye ve Malezya, dünyanın daha fazla yön ve netlik aradığı bir dönemde birlikte çalışabilir ve çalışmalıdır. İlişkilerimizi inşa etmeye ve güçlendirmeye devam etmemiz gereken bir süreçteyiz," dedi.

Bu önemli açıklama, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile MIFC iş birliğinde düzenlenen "Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu"nda gerçekleştirildi. Forumda, İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alanlarda faaliyet gösteren 20'nin üzerinde üst düzey finans temsilcisi Türkiye'ye geldi.

Forumda, İstanbul Finans Merkezi ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarının tanıtılması, kamu kurumlarıyla sektör işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine odaklanıldı.

Son yıllarda alternatif bir model olarak değer kazanan İslami finans sektörü, özellikle Körfez ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Afrika gibi bölgelerde büyümesini sürdürüyor. Gelişmekte olan ülkelerde finansal kapsayıcılığı artıran ve etik ilkelere dayanan bu finans modeli, daha geniş coğrafyalarda yaygınlaşması bekleniyor.

Türkiye, katılım finansında yapılan yasal düzenlemeler ve yeni katılım finans kurumları ile İstanbul Finans Merkezi'ni uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. 2024 itibarıyla Türkiye'de katılım bankacılığının sektördeki payının %8,5'e ulaşması bekleniyor.

Tan Sri Azman Mokhtar, Türkiye ve Malezya arasındaki mevcut ekonomik ve yatırım ilişkilerini ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti. İki ülkenin ticareti 5 milyar doların üzerinde, bu rakamın artırılabileceğini belirtti.

Mokhtar, Türkiye'nin bölgesel etkisi ve katılım finansındaki rolüne dikkat çekti. Türkiye’nin sadece iç pazarda değil, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için de bir köprü olduğunu vurguladı.

İslami finansın küresel finans sistemine oranla hızla büyüdüğünü kaydeden Mokhtar, "Büyümek için hala büyük bir alanımız var. Türkiye'de güçlü bir vakıf ve zekat geleneği mevcut. Bunlar da İslami finansın bir parçası," dedi.

Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi (MIFC) Liderlik Konseyi (MLC) Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.