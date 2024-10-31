Türkiye ve Senegal Arasında Enerji Anlaşması

Türkiye-Senegal Enerji İş Birliği Anlaşması

Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik çalışmalara başlamasının ardından Türkiye, Afrika ile olan enerji ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemiz bu kez Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında önemli bir anlaşma imzaladı.

Enerji Diplomasisinde Yeni Adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye son bir yıl içerisinde Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir ile enerji ve madencilik konularında stratejik anlaşmalara imza atmıştı. Senegal, Türkiye'nin Afrika'daki enerji açılımının son halkası oldu.

Resmi Ziyaret ve Anlaşmalar

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

Mutabakat Zaptının İçeriği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Bu anlaşma ile iki ülke, petrol ve doğal gaz arama, üretme ve ticaret konularında iş birliğine gidecek.

İş Birliği Alanları

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İmzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye, Senegal’de kara ve deniz sahalarında sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da iş birliği sağlanacak." şeklinde bilgiler verdi.