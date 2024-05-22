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Türkiye yenilenebilir enerjide yeni hedeflere koşuyor: 2035’e kadar 73 milyar dolar yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ramazan Usta, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı doğrultusunda 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiye 73 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:50
Türkiye yenilenebilir enerjide yeni hedeflere koşuyor: 2035’e kadar 73 milyar dolar yatırım yapılacak

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından organize edilen 2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Ramazan Usta, zirvede yapmış olduğu konuşmada, "Nisan ayı sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam kurulu gücü 63 bin megavatı buldu. Toplam 110 gigavat civarındaki kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 58'i yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerinden geliyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan Usta, Bakanlık tarafından hazırlanmış olan Ulusal Enerji Planı'na göre, elektrik üretiminde toplam kurulu gücün 2025 yılına kadar yaklaşık 116 bin, 2030 yılına kadar yaklaşık 149 bin megavat ve 2035 yılına kadar ise 189 bin 700 megavata kadar ulaşmasını hedeflemiş olduklarını belirtti.

Usta, Türkiye'nin 2023'te 326 milyar kilovatsaat olan elektrik üretiminin, yıllık ortalama yüzde 3,5 artışla 2035'te 507 milyar kilovatsaate ulaşmasının beklendiğini de ifade etti. Diğer yandan Usta, 2035 yılına kadar 73 milyar dolar yatırım yapılarak, toplam 74 bin 353 megavat kapasiteye sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir sistemin devreye alınmasının planlandığını da belirtti.

Tüm bunlarla birlikte Ramazan Usta, belirlenmiş olan hedeflere ulaşıldığında, toplamda 703 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 226,5 milyar dolar cari açığın önlenebileceğini belirtti.

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