Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 13:26
Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A'nın, ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A uydusunun son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Türksat 6A için test sürecinin başladığını aktaran Uraloğlu, "50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A, ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak