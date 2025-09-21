Türksat 7A 2026'da Başlayacak — Veri Merkezi ve Uçaklara Uydu İnterneti Hedefi

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türksat 7A projesinin 2026 ilk çeyreğinde başlanacağını, Gölbaşı veri merkezi ve uçaklara uydu interneti hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:03
Türksat 7A 2026'da Başlayacak — Veri Merkezi ve Uçaklara Uydu İnterneti Hedefi

Türksat 7A 2026'da Başlayacak — Veri Merkezi ve Uçaklara Uydu İnterneti Hedefi

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TEKNOFEST kapsamında verdiği demeçte, şirketin uydu projeleri ve veri merkezi yatırımlarına ilişkin yol haritasını paylaştı. Atalay, projelerin zaman planı ve hedefleri hakkında ayrıntılar verdi.

Türksat 7A Projesi

Atalay, Türksat 7A projesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türksat 7A projesinde, bu yıl sonuna kadar potansiyel yerli ve yabancı üreticilerin tekliflerini toplamayı planlıyoruz. Yıl sonunda da nasıl bir model, içerik ve fiyatta olacağı da ortaya çıkacak ve 7A projesini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlatmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

Atalay, projenin teknik amacına vurgu yaparak, "Türksat 7A uydusu, ömrünü tamamlamak üzere olan Türksat 3A uydusunun yerine tasarlandı. 3A'nın yerini alacak yeni uyduyu, 2029'da fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 7A, bu görevi icra edecek." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Veri Merkezi

Atalay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak veri merkezinin önemine işaret ederek, projenin tüm çalışmalarının tamamlandığını ve şartname, doküman ile çizimlerin hazır olduğunu söyledi. Merkezin, yüksek kapasiteli, yapay zekâyı destekleyecek ve yüksek güvenlikli bir yapı olacağını belirtti.

Projeyi ihale sürecine hızla taşımak istediklerini aktaran Atalay, "Bir an önce ihaleye çıkmayı ve 1,5 yıl içinde üretimine başlamayı planlıyoruz." dedi. Ayrıca merkezde zaman içinde yapılacak ilavelerle, özellikle kamunun kritik verilerinin saklanması ve işlem yürütülmesi hedeflendiğini vurguladı.

Uçaklarda Uydu İnterneti

Uçaklarda internet erişimiyle ilgili çalışmalarda AJet ile bir anlaşma imzalandığını açıklayan Atalay, "Hedefimiz, 2026'nın ilk çeyreğinde, AJet uçaklarında TÜRKSAT uyduları üzerinden internet hizmetinin sağlanması." dedi ve test ile yazılım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) için de görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Atalay, THY'nin bu konuda TCI Aircraft Interiors (TCI) şirketini görevlendirdiğini aktardı. Atalay, THY projesinin öncelikle 300 uçaklık bir kapsamayla başlayıp daha sonra 500-600 uçağa ulaşacak geniş çaplı bir proje olacağını ifade etti ve küresel kapsama için çeşitli uydu firmalarıyla görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

TEKNOFEST ve Gençlik

Atalay, TEKNOFEST'in teknolojiye ilgiyi yaygınlaştıran önemli bir platform olduğunu belirtti. Organizasyonun geniş kapsamlı ve dünyada örneği olmayan bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, TÜRKSAT'ın model uydu yarışması ve gençlere yönelik çalışmalarla etkinlikte yer aldığını söyledi.

Atalay, "TEKNOFEST 8. senesinde, bizim uydu yarışmamız 10. senesinde ve TEKNOFEST bünyesinde devam ediyor. Orada uydu ve uzay alanına, gençlerimizin ilgisini çekmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yarışmalar sonucunda dereceye giren takımlara ödüller verileceği ve stantlarda gençlerin TÜRKSAT hizmetlerini tanıma fırsatı bulduğu bilgisi paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tüketici Konseyi'nde Dijital Mağduriyetle Mücadele: Çalıştay Kararı
2
Kamu Bankalarının TAM Platformunda ATM Sayısı 12 Bin'e Ulaştı
3
Avro/Dolar Paritesindeki Yükseliş Türk İhracatçısına Avantaj Sağlıyor
4
Emtia Piyasaları Fed Kararıyla Karışık Seyretti: Altın Rekora Koştu
5
Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 546,5 milyon dolarla rekor kırdı
6
Türksat 7A 2026'da Başlayacak — Veri Merkezi ve Uçaklara Uydu İnterneti Hedefi
7
Brent petrol varili 67,30 dolardan işlem görüyor — Fed kararı ve stok verileri etkili

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü