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TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Açıklaması

Emre Kartaloğlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni düzenlemeleri ve eğitim süreçlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:58
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Açıklaması

TÜRMOB Genel Başkanı'nın Çarpıcı Açıklamaları

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bilgiler paylaştı. 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği sorumlusunun, iş yerinde yetkili veya çalışanlar tarafından eğitimle sertifika alarak belirleneceğini belirtti.

Toplantının Detayları

Kartaloğlu, bir otelde düzenlenen 60. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı'nda, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorularına değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu alanda eğitimler düzenleyeceğini ifade eden Kartaloğlu, "Dün bununla ilgili yazı bize geldi, biz de paylaştık. Şimdilik bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor," şeklinde konuştu.

Yerli Malı Tespiti ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı

Kartaloğlu, yerli malı tespiti ve oranına ilişkin yaklaşık iki hafta önce yayınlanan tebliğe de dikkat çekerek, mali uzman tanımının netleşmesi için ciddi emek harcandığını söyledi. TOBB ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)'na verilen yetkiler ile birlikte, mali uzman tanımının yalnızca mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler olarak sınırlandırıldığını vurguladı. Ayrıca, sürdürülebilirlik denetçilerinin yalnızca bağımsız denetim yetkisine sahip mali uzmanlar arasından seçileceğini dile getirdi.

Toplantıya Katılan İsimler

Karadeniz'e kıyısı olan 25 ilin oda başkanları ve yöneticileri, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ile birlikte toplantıya katılım gösterdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Giresun'da bir otelde düzenlenen 60. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Giresun'da bir otelde düzenlenen 60. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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