TÜRSAB Adayı Hacıalioğlu: Kriterli Yeşil Pasaport ve Kolay Vize Vizyonu

TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu'ndan Kriterli Yeşil Pasaport ve Kolay Vize Vizyonu

TÜRSAB Başkan Adayı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, acentaların uluslararası rekabette güçlenmesi için tasarladığı kriterli yeşil pasaport modeli ile kolay vize destek projelerini seçim sonrası hemen uygulamaya alacaklarını duyurdu.

Hacıalioğlu, 130’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan yeşil pasaport uygulamasından seyahat acentalarının da yararlanabilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirtti. Türkiye'nin 2024 yılında 61 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini hatırlatan Hacıalioğlu, acentaların hizmet ihracatçısı olarak ekonomi içindeki önemine dikkat çekti.

'Acentalar yeşil pasaportla Türkiye'yi dünyada çok daha güçlü temsil edecek'

Hacıalioğlu, amaçlarının sektörün önündeki engelleri kaldırmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı: 'Yeşil pasaport uygulamasını doğru kriterlerle hayata geçirmek için 24 Kasım itibariyle çalışmalara başlayacağız. Acentalar yeşil pasaportla Türkiye’yi dünyada çok daha güçlü temsil edecek.' Mevcut yönetimin birçok konuda eksik kaldığını ifade eden Hacıalioğlu, sektörü kavga yerine sürekli iletişim ve güçlü lobiyle temsil edeceklerini söyledi.

TÜRSAB üyeleri için kriterli bir yeşil pasaport sistemi

Hacıalioğlu, yeşil pasaportun tüm üyelere otomatik verilemeyeceğini, sistemin belirli kriterlere dayandırılması gerektiğini belirtti. '14 bin olan üye sayımız bir anda yüz binlere çıkabilir. Doğru olmayan söylemlerle değil, doğru modelle bu talepte bulunmamız gerekiyor' dedi.

Önerilen kriterler arasında şunlar yer alıyor:

• En az 5 yıllık aktif acenta geçmişi

• Belirli sayıda istihdam sağlama

• Yıllık en az 500 bin dolarlık ciro

• Sürdürülebilirlik ve performans puanları

Bu kriterleri karşılayan TÜRSAB üyeleri için yeşil pasaport başvurusunu mümkün kılacak güçlü bir süreç yürütüleceği kaydedildi.

'Acentalar için Kolay Vize projemiz hazır'

Yeşil pasaport çalışmalarına ek olarak Hacıalioğlu, vize süreçlerini iyileştirmek için kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını ve vize belirsizliklerinin turizme zarar verdiğini ifade etti. 'Vizeyi veren kurum biz değiliz fakat doğru kriterlerle, düzenli temaslarla ve güçlü bir lobiyle önemli adımlar atacağız. Başkan seçildiğimizde acentalarımız vize sürecinde asla yalnız bırakılmayacak' dedi.

Kolay vize destek projesinin detayları

Konsolosluklarla özel randevu kontenjanı görüşmeleri: Grup başvurularında kolaylık, yoğun ülkelerde hızlandırılmış süreç talepleri.

Uluslararası lobi faaliyetleri: Vize yoğunluğu yaşanan ülkelerde acentaların ihtiyaçlarına uygun diplomatik girişimler.

Vize uzmanlığı eğitim programı: Evrak hazırlama, güncel prosedürler, red gerekçeleri ve Schengen uygulamaları üzerine kapsamlı eğitimler.

Kültür ve MICE grupları için özel vize randevu şartları: Bu alanlarda acentaların taleplerine yönelik görüşme ve lobi çalışmaları yapılacak.

Hacıalioğlu, seçim sonrası tüm projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini ve TÜRSAB üyelerinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

TÜRSAB BAŞKAN ADAYI MEHMET NEZİH HACIALİOĞLU