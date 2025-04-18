TÜRSAB ve KITSAB KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği Düzenledi

TÜRSAB ve KITSAB, KKTC'de Turizm Etkinliği Düzenledi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "AdaKıbrıs Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği" düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren 250'den fazla seyahat acentesi temsilcisi, gazeteci ve sosyal medya fenomeni bir araya geldi.

Tarih ve Kültür Dolu Bir Gezi

Katılımcılar, etkinlik süresince Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Kapalı Maraş gibi tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret ederek KKTC'nin benzersiz tarihini ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldular. Etkinlik kapsamında ayrıca B2B görüşmeleri gerçekleştirildi.

KKTC'nin Turizm Potansiyeli

Etkinlikte, KKTC'nin mevcut destinasyonlarının yanı sıra az bilinen bölgeleri de öne çıkarıldı. Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) gibi kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı sunumlarla Ada'nın turizmdeki potansiyeli ortaya kondu.

Bağlıkaya: KKTC Dört Mevsim Turizme Uygun

Gala töreninde konuşma yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, KKTC'nin dört mevsim turizme olanak sağladığını belirtti. Bağlıkaya, Türkiye ile KKTC'nin ortak değerlere sahip, kardeş iki toplum olduğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'den yurt dışına seyahat edenlerin sayısı 11,4 milyonken, KKTC'ye gidenlerin sayısı 1,8 milyon oldu," dedi.

Bağlıkaya, KKTC'nin Tanıtılması Gerektiğine Dikkat Çekti

Bağlıkaya, Kıbrıs'ı henüz ziyaret etmemiş milyonlarca Türk vatandaşı bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de Kıbrıs'ı görmeyen kişi kalmasın. Her vatandaşımız hayatında en az bir kez bu güzel ülkeye gelsin," şeklinde konuştu.

KKTC Yalnız Değildir

Bağlıkaya, KKTC turizmine katkı sunma arzusunun altını çizerek, "Bu sıkıntıların en kısa sürede giderileceğine inanıyoruz. KKTC yalnız değildir," dedi. TURİZM Bakanlığı ile işbirliği yaparak, KKTC'nin tanıtımını artıracaklarını vurguladı.

Önemli Bir Organizasyon

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da etkinliğin önemine değinerek, seyahat acentelerine Kıbrıs'ın tüm güzelliklerini göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner ise, bu tür organizasyonların KKTC'nin turizm çeşitliliğini tanıtmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "AdaKıbrıs Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği" gerçekleştirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "AdaKıbrıs Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği" gerçekleştirdi.