TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'den Uzay Bataryaları İçin İşbirliği Protokolü

TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji, uzay sistemleri için batarya geliştirme ve üretme alanında işbirliği yapma kararı aldı. İki kuruluş, "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü"nü imzalayarak önemli bir adım attı.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan açıklamada, protokol kapsamında teknoloji transferi ile ortak AR-GE çalışmaları ve üretim süreçlerini içeren geniş işbirliği alanları belirlenmiştir.

TUSAŞ'tan Millilik Vurgusu

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, dünyada uzay alanında etkin olan birçok ülke bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alandaki milliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Kuzu, "Bataryalar, uzay projelerimizde kritik öneme sahip. Bu adımlarımızın, gelecekteki projelerde ne kadar büyük avantaj sağladığını daha iyi anlayacağız." dedi.

ASPİLSAN Enerji'nin Katkıları

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, işbirliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini kuvvetlendireceğini vurgulayarak, "2022 yılında Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurduk ve şimdi, yüksek kapasiteli bataryaların geliştirilmesi konusunda TUSAŞ ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Özdemir, bu işbirliğinin, Türkiye’nin uzay bataryaları alanındaki dışa bağımlılığını azaltacağını ve yüksek teknoloji ürün ihracatına katkı sağlayacağını belirtti.

Geliştirilmesi Planlanan Bataryalar

Protokol çerçevesinde, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'nin, uzay sistemleri için özel tasarlanmış batarya teknolojileri üzerinde çalışacağı ve bu bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olmasının hedeflendiği aktarıldı. İki kurum, işbirlikleri sayesinde geliştirecekleri bataryaların, Türkiye’nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılacağını ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti.

この合意によって生まれる技術的成果は、航空宇宙や防衛産業の他の重要な分野でも活用される可能性があります。

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji arasında, uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında işbirliğini içeren "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü" imzalandı. Protokol, TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu (solda) ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir (sağda) tarafından imzalandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji arasında, uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında işbirliğini içeren "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü" imzalandı. Protokol, TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu (solda) ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir (sağda) tarafından imzalandı.