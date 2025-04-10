TÜSEDAD'da Müslüm Doğru Dönemi Başladı

TÜSEDAD'ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru Seçildi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetim kurulu başkanlığına Müslüm Doğru atandı. Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 9. Olağan Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurulda Seçim Heyecanı

Genel kurulda gündem çerçevesinde, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri yapıldı. Seçim sonrası yönetim kurulunun kendi aralarında gerçekleştirdiği oylama sonucunda, Müslüm Doğru yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

Eski Başkan Sencer Solakoğlu'na Teşekkür

Genel kurulda, görev süresi sona eren eski yönetim kurulu başkanı Sencer Solakoğlu'na plaket takdim edilerek hizmetleri için teşekkür edildi.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetim kurulu başkanlığı görevine Müslüm Doğru seçildi.