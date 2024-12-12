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TÜSİAD YİK Toplantısında Ekonomik Değerlendirme ve Öneriler

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Orhan Turan, enflasyonla mücadelede ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:23
TÜSİAD YİK Toplantısında Ekonomik Değerlendirme ve Öneriler

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılışında, rasyonel para politikaları sayesinde son dönemlerde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Vurgusu

Turan, derneğin başlangıcından itibaren ekonomik kalkınmanın odak noktası olması gerektiğini ifade ederek, rekabetçi piyasa ekonomisinin güçlendirilmesinin insan hakları ile demokratik değerlere sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. "Bu nedenlerden dolayı, TÜSİAD başkanları konuşmalarında demokrasinin önemini sürekli vurgulamaktadır" diyerek bu konuya dikkat çekti.

Suriye Gelişmeleri ve Terörle Mücadele

Suriye'deki gelişmelere de değinen Turan, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan belirsizliklerin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini ifade etti. "Dünyada terörden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Terör sorununu kalıcı olarak çözmek elzemdir" şeklinde konuştu.

Enflasyonla İlgili Görüşler

Turan, makroekonomik istikrarsızlık döneminin ardından uygulanmaya başlayan rasyonel para politikalarının etkisiyle enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ancak enflasyon oranlarının hala yüksek olduğunu ve gelecek yıl için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kamu ve Eğitim Destekleri

Kamu desteklerinin firmaların rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermeleri için tasarlanması gerektiğini belirten Turan, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede şeffaf ve iyi planlanmış bir yaklaşım beklediklerini anlattı. Bunun yanı sıra, eğitim alanına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Ekonomi Stratejileri

Turan, üretimin teşvik edilmesinin en sağlıklı ekonomik büyüme için gerekli olduğunu savundu. Draghi Raporu örneği üzerinden teknoloji ve enerji alanındaki değişimlere uyum sağlanması gerektiğinin altını çizerek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çağrısını yineledi.

Panel ve Tartışmalar

Toplantının ardından "Belirsizlikler Çağında Küresel Ekonomik Dönüşüm ve Türkiye" başlıklı bir panel düzenlendi, katılımcılar önemli konuları ele alma fırsatı buldu.

(Bitti)

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