TÜSİAD Yücaoğlu: AB-Türkiye Enerji İşbirliği Şart

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Yücaoğlu, Kopenhag'daki Zirveye Katıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Yücaoğlu, Kopenhag'da düzenlenen Avrupa İş Dünyası Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yücaoğlu, rekabetçilik açısından merkezi önemde olan enerji alanında daha yakın bir AB-Türkiye işbirliği sağlanmasının stratejik bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu işbirliğinin bir parçası olarak Türkiye-AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu'nun vakit kaybedilmeden yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Kopenhag'daki Toplantının Detayları

Yücaoğlu, TÜSİAD Genel Sekreter Ebru Dicle ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi Dilek Aydın ile birlikte Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı. Toplantı, 2025 yılında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Danimarka'nın iş dünyası temsil kuruluşları ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Danimarka Sanayi, İş ve Finans Bakanı Morten Bodskov ile çeşitli görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve diğer önemli isimlerle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirildi.

Önemli Gündem Maddeleri

Toplantıda, rekabetçilik, AB enerji politikası ve AB-ABD ilişkileri gibi kilit konular üzerinde duruldu. Gelecek dönemin hedeflerini belirlemek amacıyla BusinessEurope Başkanlar Konseyi Kopenhag Bildirisi kabul edildi. Bu bildiride, AB'nin Avrupa çıkarlarını koruyan iddialı bir uluslararası ticaret politikasını benimsemesi gerektiği vurgulandı.

İş Dünyasının Beklentileri

Yücaoğlu, Türkiye ve AB'nin ortak ve bütüncül bir yol haritası geliştirme konusunda hızla adım atması gerektiğini ifade etti. "Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi öncelikli bir konu. Bu yalnızca ticari bir konu olarak değil, Avrupa’nın yenilikçilik, güvenlik ve teknolojik atılım stratejisi açısından da kritik bir öneme sahiptir," dedi.

Yücaoğlu ayrıca, enerji alanındaki işbirliğinin AB-Türkiye entegrasyon ortaklığının ana bileşenlerinden biri olması gerektiğini belirtti. "AB, bu yönde siyasi kararlılığını göstermeli ve Üst Düzey Enerji Diyaloğu'nu hızla başlatmalıdır" diye ekledi.

Sonuç

Ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yücaoğlu, "Bölgenin somut ihtiyaçlarına birlikte yanıt vermek için Türkiye'nin AB mekanizmalarına dahil edilmesi önem taşıyor," sözlerine yer verdi. Bu yaklaşım, girişimlerin katma değerini artırırken, kaynakların daha etkili kullanımına da destek olacaktır.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Yücaoğlu (sağda), Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.