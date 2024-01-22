Tuvalet kağıdı 29 TL'ye düşüyor! Bir daha bu fırsatı yakalanmak mümkün değil

Tuvalet kağıdında indirim kovalayan vatandaşlara müjdeli haber Çağrı marketlerden duyuruldu. Çağrı marketler 25. yıla özel olarak büyük indirim çağrısında bulundu. İndirim kampanyasında ise resmen yok yok. Bu indirimli ürünler listesinde en fazla dikkat çeken ise 29,95 TL’ye tuvalet kağıdının satışı oldu. Vatandaşlar Çağrı markete özel kart ile birlikte sadece 29 TL’ye tuvalet kağıdı satın alabilecekler. Kapının elinde kalacak bu üründeki indirim kampanyası yalnızca 30 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli. Sizler de hemen en yakın Çağrı marketlere uğrayarak uygun fiyata tuvalet kağıdı satın alabilirsiniz!

29,95 TL’YE 8’Lİ TUVALET KAĞIDI SATILIYOR

Tuvalet kağıdına indirim bekleyen vatandaşların müjdeli haber bu sefer Çağrı marketlerden geldi. 25. yılına özel olarak ay içerisinde birçok yeni kampanya düzenleyen Çağrı marketler 20 – 30 Ocak tarihi arasında tuvalet kağıdını indirimli şekilde satışa çıkardığını duyurdu. Normalde 59,95 TL olan bu tuvalet kağıdı, Çağrı market kartı ile 29,95 TL’ye satışta olacak. Aqua tuvalet kağıdı 3 katlı 8’li olan tuvalet kağıdı 50 TL ve üzeri yapacak olduğunuz alışverişlerde bu fiyata düşüyor.





TON BALIĞI VE KEDİ YAŞ MAMALARI DA İNDİRİME DÜŞECEK

Tuvalet kağıdının yanı sıra 50 TL ve üzeri yapacak olduğunuz alışverişlerde Tonla ton balık 3 x 75 g 49,95 TL yerini 34,95 TL’ye düşecek. Yine kedi yaş maması 85 g çeşitleri ise 18,50 TL yerine 9,95 TL’ye düşecek. Çağrım kartı olan vatandaşların faydalanabilecek olduğu bu indirim fiyatlar her 50 TL’lik alışverişlerde geçerli olacak. 50 TL ve üzeri alışveriş yaptığınızda bu 3 üründen de aynı anda satın alıp yararlanabileceksiniz.