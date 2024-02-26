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Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

Tuvalet kağıtlarında dev indirim kampanyası bekleyenlerin başka markete bakmasına gerek kalmayacak. Migros marketlerde 23 farklı tuvalet kağıdı ürünü yüzde 35 indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Bu indirim kampanyası kapsamında 28 Şubat 2024 tarihine kadar tuvalet kağıtlarında büyük bir indirim sizleri bekliyor! İşte indirimin detayları…

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:40
Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

Tuvalet kağıtlarında indirim kampanyası bekliyorsanız başka markete bakmanıza gerek kalmayacak. Migros marketlerde %35 indirimli şekilde tuvalet kağıtları satışa çıkartıldı. 24 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan kampanya doğrultusunda vatandaşlar 23 farklı tuvalet kâğıdı ürününü %35 indirimli 28 Şubat 2024 tarihine kadar satın alabilecek. Uygun fiyatlarla satın alabilecek olan bu ürünler ile birlikte tuvalet kağıdınız bittiyse ya da stok yapmak istiyorsanız bu kampanya kesinlikle kaçmaz! Özellikle tuvalet kâğıdı fiyatlarının bir hayli artışa geçmiş olduğu bu dönemde uygun fiyatlarla %35 indirimli tuvalet kağıdı satın almak vatandaşların yüzlerini güldürecek. 40’lı tuvalet kağıtlarından 8’li tuvalet kağıtlarına kadar hangisini isterseniz sepete eklemeniz mümkün! Stoklarla sınırlı olan bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın!

BİRÇOK MARKADA İNDİRİM SİZİ BEKLİYOR

Migros marketler 23 üründe indirim kampanyasına imza attı. %35 indirimli şekilde çıkardığı tuvalet kağıtlarında Money bonus ya da Money kart sahibi olan yaşayacak! Vatandaşların 28 Şubat 2024 tarihine kadar faydalanabileceği bu kampanya 24 Şubat 2024 tarihinde başlatıldı. İşte kampanyaya dahil olan indirimli şekilde satışa çıkartılan tuvalet kağıtları…

Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

  • Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 
  • Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li  
  • Ecco Yeşil Dünya Tuvalet Kağıdı 12'li 
  • Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 
  • Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 
  • Mayıslo Süper Bambu Tuvalet Kağıdı 8'li 
  • Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24'lü 
  • Sofia Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 
  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 
  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı 
  • Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 12'li 
  • Selpak Tuvalet Kağıdı 16'lı 
  • Sofia Tuvalet Kağıdı 32'li 
  • Sofia Tuvalet Kağıdı 16'lı 
  • Papia Tuvalet Kagıdı 24'lü 
  • Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 16'lı 
  • Papia Pure & Soft Tuvalet Kağıdı 24'lü 
  • Mare Ekstra Tuvalet Kagıdı 16'lı 
  • Sofia 4 Yaprak Tuvalet Kağıdı 8'li 
  • Papia Pure&Soft 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 
  • Papia Platinum Tuvalet Kağıdı 16'lı 

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