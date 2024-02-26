Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

Tuvalet kağıtlarında indirim kampanyası bekliyorsanız başka markete bakmanıza gerek kalmayacak. Migros marketlerde %35 indirimli şekilde tuvalet kağıtları satışa çıkartıldı. 24 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan kampanya doğrultusunda vatandaşlar 23 farklı tuvalet kâğıdı ürününü %35 indirimli 28 Şubat 2024 tarihine kadar satın alabilecek. Uygun fiyatlarla satın alabilecek olan bu ürünler ile birlikte tuvalet kağıdınız bittiyse ya da stok yapmak istiyorsanız bu kampanya kesinlikle kaçmaz! Özellikle tuvalet kâğıdı fiyatlarının bir hayli artışa geçmiş olduğu bu dönemde uygun fiyatlarla %35 indirimli tuvalet kağıdı satın almak vatandaşların yüzlerini güldürecek. 40’lı tuvalet kağıtlarından 8’li tuvalet kağıtlarına kadar hangisini isterseniz sepete eklemeniz mümkün! Stoklarla sınırlı olan bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın!

BİRÇOK MARKADA İNDİRİM SİZİ BEKLİYOR

Migros marketler 23 üründe indirim kampanyasına imza attı. %35 indirimli şekilde çıkardığı tuvalet kağıtlarında Money bonus ya da Money kart sahibi olan yaşayacak! Vatandaşların 28 Şubat 2024 tarihine kadar faydalanabileceği bu kampanya 24 Şubat 2024 tarihinde başlatıldı. İşte kampanyaya dahil olan indirimli şekilde satışa çıkartılan tuvalet kağıtları…



