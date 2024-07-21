TZOB, ayçiçeğinin üretim planlaması yapılacak ürünler arasına alınmasını talep etti

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretim planlaması yapılacak ürünler arasında ayçiçeğinin de yer alması talebinde bulundu.



TZOB Başkanı Bayraktar, ayçiçeği üreticilerinin sorunları ve beklentileriyle ilgili açıklama yaptı.

Ayçiçeğinin Türkiye ekonomisi açısından önemine işaret eden Bayraktar, Türkiye İstatistik Kurumunun ilk tahmin sonuçlarına göre bu yıl ayçiçeği üretiminin yüzde 8,7 artışla 2 milyon 390 bin ton olmasının beklendiğini bildirdi.

Bayraktar, 59 ilde ayçiçeği üretimi yapıldığını aktararak, bahar aylarında üretimin yoğun olduğu illerde çiftçilerin beklediği yağışı alamadığına dikkati çekti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Bayraktar, "Haziran, son 53 yılın en sıcak ayı oldu. Aşırı sıcaklıklar, çoğu üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de verimde azalmaya neden oldu. Bu nedenle çiftçilerimiz ayçiçeğinde beklediği verimi alamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ayçiçeği üretimimizi artırmamız şart"

Bayraktar, Türkiye'de tüm çabalara rağmen ayçiçeğinde üretimin yeteri kadar artırılamadığını kaydederek, üreticilerin piyasada yeterli geliri elde edecek fiyatın oluşmasını beklediğini ifade etti.

Başta Trakyabirlik olmak üzere Karadenizbirlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi alıcı kurumların ayçiçeği alım fiyatını belirlerken artan girdi maliyetleri, enflasyon ve üreticilerin karını da göz önüne almasını talep eden Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız üretici-market fiyat çalışmalarında, yağ fiyatlarında son yıllarda önemli artışlar olduğunu görüyoruz. Ocak ayında ayçiçek yağı litre fiyatı 58 lira iken haziranda yüzde 15 artarak 67 liraya yükseldi. Haziranda bir önceki yıla göre yüzde 47 artış oldu. Halkımızın en çok tükettiği yağ olan ayçiçek yağında görülen bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için ayçiçeği üretimimizi artırmamız şarttır. Üretim olmadan tüketim olmaz."

Bayraktar, üretim planlamasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezonda bazı ürünlerde başlayacak üretim planlamasının kapsamında ayçiçeği mutlaka olmalıdır. Üretimine izin verilecek il ve ilçelerde ayçiçeği üreticilerimize fiyat ve pazarlama garantisi verilmeli, destek miktarları planlama öncesinde açıklanmalıdır. Ayçiçeğine verilen prim, gübre ve mazot destekleri de üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Desteklerin en az girdi enflasyonu oranında artırılması gerekiyor. Ülke içi üretimin korunması ve artırılması için ayçiçeği ve ürünlerinde gümrük vergi oranları yıl boyunca yüksek tutulmalıdır."