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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kilis'te Çiftçilerle Buluştu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis'te çiftçilerle bir araya geldi ve kuraklık sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 19:47
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kilis'te Çiftçilerle Buluştu

Kilis'te Çiftçi Sorunları Ele Alındı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis'te gerçekleştirilen önemli bir buluşmada yerel çiftçilerle bir araya geldi. İlk olarak Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara’yı ziyaret eden Bayraktar, ardından Yavuzlu köyünde kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi. Bu sırada çiftçilerin sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

Tarımsal Üretimde Yaşanan Zorluklar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, tarımsal üretimi tehdit eden kuraklık ve aşırı yağışların ciddi hasarlar verdiğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don olayının da birçok ilde ürünlerin zarar görmesine neden olduğunu belirten Bayraktar, Kilis'te 2 bin 160 çiftçinin, toplamda 26 bin dekar alanda, hem dondan hem de kuraklıktan etkilendiğini vurguladı.

Çiftçilere Destek Çağrısı

Bayraktar, yaşanan afetlerin ardından çiftçilere destek sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Çiftçilerimiz bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Bu zor dönemde hasattan para kazanamayacak olmaları, ödeme kabiliyetlerini önemli ölçüde kısıtlamış durumda. Dolayısıyla üreticilerimizin banka borçlarını ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu borçların faizsiz bir şekilde yapılandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda), Kilis'teki...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda), Kilis'teki programları kapsamında Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara'yı (sağ 2) ziyaret etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda), Kilis'teki...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda), Kilis'teki programları kapsamında Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara'yı (sağ 2) ziyaret etti.

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