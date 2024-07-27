Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

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THY ile bu yaz Avrupa'nın en güzel şehirlerini keşfetmek için harika bir fırsat sizi bekliyor. Fransa, İtalya ve daha birçok ülkeye Turkish Airlines Holidays ile %40'a varan indirimle uçun.





THY ile Avrupa'ya Uçuşlarda %40'a Varan İndirim!

THY ile bu yaz Avrupa'nın en güzel şehirlerini keşfetmek için harika bir fırsat seni bekliyor. Basel, Viyana, Paris gibi birçok şehre Turkish Airlines Holidays üzerinden yapacağın rezervasyonlarda %40'a varan indirimle uçabilirsin.

THY'nin özel kampanyasıyla bu yaz Avrupa'yı keşfetmek çok daha kolay. 1 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında yapacağın rezervasyonlarda %40'a varan indirimle unutulmaz anılar biriktirebilirsin. adresinden hemen rezervasyonunu yap!