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Uçan araba şirketi Pivotal çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkardı!

Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in desteklediği uçan araba şirketi Pivotal, personelinin yüzde 10'unu işten çıkardığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:19
Uçan araba şirketi Pivotal çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkardı!

Google'ın kurucu ortağı Larry Page tarafından desteklenen uçan araba şirketi Pivotal, personelinin yüzde 10'unu işten çıkardığını duyurdu.

Pivotal CEO’su Ken Karklin, perşembe günü gönderdiği dahili bir notta çalışanlara, şirketin dahili bir işgücü incelemesinin ardından kesintilere gittiğini ve "farklı beceri setlerine ve yetkinliklere yer açmak" gerektiğini söyledi.

Karklin, kesintilerin bireysel performans veya maliyet azaltma ile ilgili olmadığını söyledi ve şirketin elenen pozisyonların çoğunu bireysel bilgi, beceri ve deneyim için önemli ölçüde farklı gereksinimlerle değiştirmeyi planladığını ekledi.

araba

CEO KARKLİN PERSONEL ÇIKARILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Karklin, yaptığı açıklamada, "Nihai ihtiyaç, Pivotal'ı şirket tarihinin ilk aşamalarında yaratılan değer, know-how ve fikri mülkiyet üzerine inşa ederek müşteriye hizmet veren, üretim yapabilen, ürün üreten bir işletmeye dönüştürmektir. Yatırımcımızın kaynaklarının güvenilir yöneticileri olarak, ne kadar zor olursa olsun yapılması gereken şey açıktı. Pivotal, seri prototip oluşturma ve test etmeye odaklanan bir şirket olmaktan, müşterilere geniş ölçekte ürün ve hizmetler sunan bir kuruluşa doğru yolculuk yapıyor. Bu nedenle, işgücümüzün ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin karışımı gelişmeye devam ediyor. Personellerin çıkarılması yeni planlanan bir durum değildi" dedi.

Daha önce Opener olarak bilinen Pivotal, en çok BlackFly elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracıyla tanınıyor. Şirket geçen yıl uçağın yaklaşık 32 kilometre menzile ve saatte 101 kilometreye seyir hızına sahip Helix adlı güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı. Ocak ayında 190 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu ve şirket birimlerin haziran ayında gönderileceğini açıkladı.

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