Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

25 metreküp bedava doğalgaz uygulamasının Mayıs 2024'te sona ereceği bildirildi. Ücretsiz doğalgaz hizmeti kapsamında devlet, Mayıs 2024'e kadar ulusal faturalara toplam 43 milyar lira katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 17:42
Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında açıklamış olduğu 25 metreküp bedelsiz doğalgaz talebinin 1 Mayıs 2024'te sona ermesi planlanıyor. Bu da 150 lira değerindeki 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceği anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfi yapılan 710 milyar metreküp doğalgazın Filyos doğalgaz işleme tesisine indirilmesi için düzenlenen törende yaptığı açıklamasında konut abonelerinden bir ay doğalgaz bedeli alınmayacağı müjdesini vermişti. Kullanım 25 metreküp olup 1 yıl boyunca ücretsizdir. Kararnamenin daha sonra yayımlanmasıyla birlikte konutların yanı sıra ibadethaneler ve Cemevi mensupları da bu müjdeden faydalandı. Nisan 2023'te 19,7 milyon aboneden doğalgaz faturası tahsil edilmedi ve o tarihten bu bu güne kadar da her ay 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz kullanıldı.

"6,4 milyar metreküp bedelsiz olarak sağlandı"

Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı!

Bu finansmanla toplamda 6,4 milyar metreküp doğal gaz halka ücretsiz olarak sunulacak. 25 metreküp doğalgazda ücretsiz uygulama 1 Mayıs 2024'te sona eriyor.

Türkiye'de konutlarda doğalgazın ortalama metreküp fiyatının (dağıtım ücretleri ve vergiler dahil) 6 lira olduğu dikkate alındığında, bu ay 25 metreküp için son uygulama oluyor. Konut mutfağı ve sıcak su ihtiyaçları için metreküp ücretsizdir. Tasarıda 150 liralık maliyet dikkate alınmadı. Bu arada, ücretsiz doğalgaz ugulaması kapsamında ülke, 2024 yılı Mayıs ayına kadar halkın faturalarına toplam 43 milyar lira katkı sağlayacak. 

İLGİLİ HABERLER

Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu: Kira öder gibi ev sahibi olma şansı

Faturaları otomatik ödemede olanlar dikkat! Fatura başına alınan faizlerden kurtulmak mümkün

Ünlü çikolata markasından kötü haber geldi! Şirket iflas haberi sonrası ürünlerini dağıttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
5
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
6
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
7
Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!

O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

Ünlü çikolata markasından kötü haber geldi! Şirket iflas haberi sonrası ürünlerini dağıttı

Bayramda tatlıları kaçıranlar üzülmesin! Ödem attıran ve detoks çayı mucizesi

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu: Kira öder gibi ev sahibi olma şansı

Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

ŞOK marketlerde indirim furyası başladı! Gitmeyen bin pişman olacak: ŞOK 14 Nisan kataloğu

Faturaları otomatik ödemede olanlar dikkat! Fatura başına alınan faizlerden kurtulmak mümkün

Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak