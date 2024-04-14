Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında açıklamış olduğu 25 metreküp bedelsiz doğalgaz talebinin 1 Mayıs 2024'te sona ermesi planlanıyor. Bu da 150 lira değerindeki 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceği anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfi yapılan 710 milyar metreküp doğalgazın Filyos doğalgaz işleme tesisine indirilmesi için düzenlenen törende yaptığı açıklamasında konut abonelerinden bir ay doğalgaz bedeli alınmayacağı müjdesini vermişti. Kullanım 25 metreküp olup 1 yıl boyunca ücretsizdir. Kararnamenin daha sonra yayımlanmasıyla birlikte konutların yanı sıra ibadethaneler ve Cemevi mensupları da bu müjdeden faydalandı. Nisan 2023'te 19,7 milyon aboneden doğalgaz faturası tahsil edilmedi ve o tarihten bu bu güne kadar da her ay 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz kullanıldı.

"6,4 milyar metreküp bedelsiz olarak sağlandı"





Bu finansmanla toplamda 6,4 milyar metreküp doğal gaz halka ücretsiz olarak sunulacak. 25 metreküp doğalgazda ücretsiz uygulama 1 Mayıs 2024'te sona eriyor.

Türkiye'de konutlarda doğalgazın ortalama metreküp fiyatının (dağıtım ücretleri ve vergiler dahil) 6 lira olduğu dikkate alındığında, bu ay 25 metreküp için son uygulama oluyor. Konut mutfağı ve sıcak su ihtiyaçları için metreküp ücretsizdir. Tasarıda 150 liralık maliyet dikkate alınmadı. Bu arada, ücretsiz doğalgaz ugulaması kapsamında ülke, 2024 yılı Mayıs ayına kadar halkın faturalarına toplam 43 milyar lira katkı sağlayacak.