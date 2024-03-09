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Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak

Ramazan öncesi kuşbaşı ve kıymanın fiyatına Et ve süt kurumundan müdahale geldi

Yayın Tarihi: 09.03.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 19:11
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak

ET VE SÜT KURUMU BU RAMAZAN KİMSEYİ ETSİZ BIRAKMAYACAK…

2500 marketle anlaşıldı. Et ve süt kurumu 2 bin 500 markete ucuz kıyma ve kuşbaşı et satışı yapacak. İşte haberin detayları…

et

Ramazan öncesinde et fiyatlarının katlanması özellikle dar gelirli aileleri kara ara düşündürmüştü. kuşbaşı ve kıymanın fiyatının 500 lirayı aşması sofralardan etinde iyice azalmasına neden oldu. Ramazan ayı öncesinde de et almakta zorlanan vatandaşlar bu ramazanı etsiz geçireceklerini düşünüyordu. Ancak et ve süt kurumu dar gelirli aileler için büyük adım attı. İşte detaylar….

Ramazan ayında vatandaşların indirimli et ve kıyma alabilmesi için düğmeye basan et ve süt kurumu bir bir çok noktada uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapacak. Ramazan ayına az bir zaman kala bu haber özellikle dar gelirli aileleri oldukça sevindirdi.

Ete son zamanlarda yapılan zamlardan dolayı piyasaya uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapacağın ifade eden Et ve Süt Kurumu 2 bin 500 markete et satacak. Bu sayede de vatandaşlar sofralarına et sokabilecek. Kıymanın kilosu 500 lirayı kuşbaşının kilosu da 600 lirayı geçince Et ve süt kurumu bunlardan kıymayı marketlerde 314 liraya, kuş başını da 344 liradan satacağını duyurdu.

KİMSE ÜZÜLMESİN

Zamlanan et fiyatları ile ilgili de görüş aldığımız İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı açıklamada ramazan ayında vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Güzeldere, "Yerel perakendeciler olarak vatandaşa ucuz et yedirmek için elimizi taşın altına koyarak fiyatları sabitledik. İftarda vatandaşın sofrasına ucuz et götürmesine katkı sunacağımız için mutluyuz. Bu karar diğer perakende marketlerinin de fiyatlarını istedikleri gibi artırmalarının önüne geçecektir" dedi.

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