Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'ın Ulaşım Altyapısındaki Dönüşümü Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da düzenlenen Kahta-Narince-Siverek yolunun açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'deki araç sayısının 31 milyona ulaştığını ve ortalama seyahat hızının yaklaşık 90 kilometreye çıktığını belirtti. Uraloğlu, bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometreye çıkararak sağladıklarını ifade etti.

Adıyaman’ın Tarihi ve Ulaşım Yatırımları

Uraloğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için dua ederken, Adıyaman'ın tarihi önemine de değindi. Bu kapsamda, 2002 yılı itibarıyla Adıyaman'a toplam 29 milyar 320 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini ve bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Yeni Yolun Ekonomiye Katkısı

Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte yılda 953 milyon lira tasarruf sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, mevcut yoldaki tehlikeli kesimleri terk ederek seyahat güvenliğini artıracaklarını açıkladı. Ayrıca, yapılan yatırımlarla birlikte çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunun 18 bin ton azaltılacağını da sözlerine ekledi.

Ulaşım Altyapısının Güçlenmesi

Bakan Uraloğlu, ulaşım altyapısının güçlenmesinin ekonomik büyümenin anahtarı olduğunu vurguladı. 2002 yılında Türkiye'deki araç sayısının 8,5 milyon, bölünmüş yol uzunluğunun ise 6 bin 101 kilometre olduğunu aktararak, günümüzde yapılan yatırımlarla bu rakamların önemli ölçüde arttığını kaydetti.

İş Birliği ve Gelecek Hedefleri

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuşmasında 22 yıllık iktidar boyunca Adıyaman'a birçok yatırım yaptıklarını belirterek, depremin yaralarının birlikte sarılacağını kaydetti. Açılışın ardından yolun kurdelesi kesildi, törene Adıyaman Valisi Osman Varol ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.