Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bursa TEKNOSAB Kavşağı'nın Açılışında İnovatif Yatırımları Vurguladı

Bursa'nın Ulaşım Ağı Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da düzenlenen TEKNOSAB Kavşağı açılışında yaptığı konuşmada, Marmara ve Ege bölgeleri arasında önemli bir geçiş noktası olan Bursa'nın ulaşım altyapısının yeni yatırımlarla güçlendirileceğini vurguladı. Uraloğlu, Bursa'nın tarih boyunca üretim ve ticaret yollarının kesiştiği önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Sanayinin Lokomotifi TEKNOSAB

Uraloğlu, Bursa'nın ülke ihracatında 3. sırada yer aldığını ve sanayinin lokomotifi niteliğinde olduğunu belirterek, "TEKNOSAB gibi organize sanayi bölgeleri, Bursa'nın üretim kapasitesini artıracak önemli odacıklardır. Bugün, Bursa'nın kalbine yeni bir damar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.

Bursa İçin Yatırım Verileri

Bakan, 2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 230 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunun 195 kilometreden 605 kilometreye çıkarıldığını, yeni köprü ve tünellerin inşa edildiğini örneklerle açıkladı.

TEKNOSAB Kavşağı’nın Avantajları

Uraloğlu, yeni kavşağın sadece bir bağlantı değil, aynı zamanda sanayinin gelişimine büyük katkı sağlayacak stratejik bir adım olduğunu ifade etti. "Projemizin tamamlanmasıyla birlikte, yıllık 405 milyon lira tasarruf sağlanacak ve karbon emisyonu 8 bin ton azalacaktır," dedi.

Hızlı Tren ve Hafif Raylı Sistem Projeleri

Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağını geliştirmek için önemli projelerle ilerlediklerini belirtti. Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Şehir Hastanesi Metrosu gibi projelerin tamamlanmasıyla Bursa'nın ulaşım standartlarının daha da yükseleceğini söyledi.

TEKNOSAB’ın Geleceği

Bakan Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağı'nın Bursa'nın geleceğine açılan önemli bir kapı olduğunu ve bu başlangıçla daha büyük projelerin hayata geçeceğine inandığını belirtti. Mustafa Varank ise, "Bu kavşakla, Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden birini otoyola bağlamış olacağız," vurgusunu yaptı.

Togg ile Tören Sonrası Seyir

Açılışta Bakan Uraloğlu, yeni açılan yolda Togg ile test sürüşü yaptı. Melitetkinmi ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da bu törene katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan TEKNOSAB Kavşağı'nın açılış programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan TEKNOSAB Kavşağı'nın açılış programına katıldı.