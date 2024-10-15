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Ultra Maratoncu Bakiye Duran ve Reyhan Kalyoncu Depremzede Çocuklarla Buluştu

Kalyon Holding Başkanı Reyhan Kalyoncu ve ultra maratoncu Bakiye Duran, depremzede çocukları ziyaret etti ve ihtiyaçlarını karşıladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:15
Ultra Maratoncu Bakiye Duran ve Reyhan Kalyoncu Depremzede Çocuklarla Buluştu

Reyhan Kalyoncu ve Bakiye Duran'dan Anlamlı Ziyaret

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ve ünlü ultra maratoncu Bakiye Duran, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla buluşmak için bir araya geldi. 12-22 Eylül tarihleri arasında, Kalahari Çölü'nde düzenlenen 'Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu''nda depremzede çocuklar için koşan Duran, bu amaçla destek sağlamak üzere bölgeye geldi.

Acıları Paylaşmak ve Destek Olmak

Ziyaretleri sırasında, Oluklu ve Ahmet Hoca köylerindeki çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Kalyoncu, Türk halkının deprem sonrası bir araya geldiğini vurguladı. Kalyoncu, "Kalyon Holding olarak bölgedeki ihtiyaçları karşılamak adına ilk günden bu yana çeşitli desteklerde bulunduk. Acılarımız hala taze; bu yüzden, Bakiye Hanım'ın anlamlı koşusuna tüm gücümüzle destek verdik," dedi.

Çocuklar İçin Koşmanın Anlamı

Ultra maratoncu Bakiye Duran da ziyareti sırasında 100 çocuğun kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Duran, "Kalahari Çölü'nde bireysel hedeflerle koştum, ama depremzede çocukların eğitimine destek olmak için de orada yer aldım. Bu anlamla koşmak, bana birçok insanın gözünde büyük bir takdir topladı," ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umut Bırakan Hediyeler

Ziyaret sırasında, depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Bu anlamlı etkinlik, hem çocukların mutlu olmasını sağlamak hem de toplumsal dayanışmayı gösterdi.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies...

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda depremzede çocuklar için koşan ultra maraton koşucusu Bakiye Duran, Adıyaman’da depremzede çocuklarla buluştu.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies...

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda depremzede çocuklar için koşan ultra maraton koşucusu Bakiye Duran, Adıyaman’da depremzede çocuklarla buluştu.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies...

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda depremzede çocuklar için koşan ultra maraton koşucusu Bakiye Duran, Adıyaman’da depremzede çocuklarla buluştu.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies...

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda depremzede çocuklar için koşan ultra maraton koşucusu Bakiye Duran, Adıyaman’da depremzede çocuklarla buluştu.

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