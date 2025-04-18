Uludağ Enerji Zirvesi 2023: Geleceğin Enerji Stratejileri Konuşuldu

Uludağ Enerji Zirvesi sona erdi

2023 yılında gerçekleştirilen Uludağ Enerji Zirvesi, günümüzün enerji ihtiyaçlarına yönelik stratejileri ve hedefleri tartışmak amacıyla Bursa Business School'da toplandı. Zirve, 'Geleceğin Enerji Stratejisi' temasıyla öne çıktı ve elektrik sektöründeki yenilikler ele alındı.

EÜAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kartal'ın Değerlendirmeleri

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal, 2035 hedeflerine dair çarpıcı rakamlar paylaştı: "2035’e geldiğimizde 53 bin megavatlık güneş enerjisi santrali (GES), 29 bin megavatlık rüzgar enerjisi santralinden (RES) bahsediyoruz. Son 2-3 yıla baktığımızda, özellikle güneş kurulu gücündeki sıçrama, hedeflere ulaşacağımızı gösteriyor."

Kartal, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için gerekli mevzuat ve yatırım ortamının iyileştirilmesine devam ettiklerini belirtti.

Yenilikçi Oturumlarla Zenginleştirildi

Zirvenin ikinci gününde, Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay moderatörlüğünde "Türkiye Elektrik Sektörü 2035 Yol Haritası: Piyasa Yapısı, Altyapı ve Düzenlemeler" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu ve Rönesans Enerji Yatırım Direktörü Vehbi Karaeren elektrik sektöründeki gelişmeler ve yatırımları hakkında bilgi verdiler.

Ayrıca, Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı moderatörlüğünde enerji depolama sistemleri üzerine bir oturum yapıldı. Konuşmacılar arasında EDSİS Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Çağatay Bayındır ve Mensis Enerji'den Berkay Yamaner yer aldı.

Enerjide dijitalleşme konuları da ele alındı. Elif Düşmez Tek moderatörlüğündeki oturumda, enerji sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zeka üzerine değerlendirilmeler yapıldı. Konuşmacılar, dijitalleşmenin geleceği hakkında önemli yorumlarda bulundu.

Zirve Sonrası Fidan Sertifikası Takdimi

Zirve, "Serbest Piyasa Dinamikleri ve Lisanssız Yatırımlar" oturumuyla sona erdi. Konuşmalarda sağlanan katkılara teşekkür etmek amacıyla katılımcılara fidan sertifikası takdim edildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Konseyi öncülüğünde, "Geleceğin Enerji Stratejisi" temasıyla Bursa Business School'da gerçekleştirilen Uludağ Enerji Zirvesi, sona erdi. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurucu Başkanı Yusuf Günay (solda) moderatörlüğünde "Türkiye Elektrik Sektörü 2035 Yol Haritası: Piyasa Yapısı, Altyapı ve Düzenlemeler" başlıklı oturum yapıldı. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal (ortada), oturuma katılarak konuşma yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Konseyi öncülüğünde, "Geleceğin Enerji Stratejisi" temasıyla Bursa Business School'da gerçekleştirilen Uludağ Enerji Zirvesi, sona erdi. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurucu Başkanı Yusuf Günay (solda) moderatörlüğünde "Türkiye Elektrik Sektörü 2035 Yol Haritası: Piyasa Yapısı, Altyapı ve Düzenlemeler" başlıklı oturum yapıldı. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal (ortada), oturuma katılarak konuşma yaptı.