Uludağ Enerji Zirvesi Bursa'da Başladı: Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Bursa'da Enerji Zirvesi Heyecanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Bursa'da gerçekleştirilen "Uludağ Enerji Zirvesi"nin açılışında önemli bilgiler paylaştı. Zirve, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi öncülüğünde "Geleceğin Enerji Stratejisi" teması ile düzenleniyor.

Gelişen Enerji Kapasitesi

Konuşmasında Türkiye'nin son 22 yılda enerjide kaydettiği ilerlemeleri vurgulayan Demircan, Sakarya gaz sahasında günlük üretimin şu anda 8 milyon metreküp, hedefin ise 10 milyon metreküp olduğunu duyurdu. Ayrıca, Gabar'daki günlük petrol üretimini de 78 bin varilden 100 bin varile çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Enerji Bağımsızlığına Dikkat

Demircan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığının önemine işaret ederek, "Her ne kadar son yıllarda bu konudaki çabalarımız artmış olsa da, geldiğimiz nokta, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak düzeyde değil," ifadelerini kullandı. Ayrıca, kömür üretiminde yaşanan maliyet zorluklarına değinerek, bu alanda devletin destek vereceğini belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Gelecek Hedefleri

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise enerjinin stratejik önemini vurgulayarak, enerji çeşitliliği ve verimliliği konusunda Türkiye'nin sağladığı başarıları takdir etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, yeşil enerjiye yönelik çağrısında bulunarak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Enerji Zirvesi'nin Detayları

Uludağ Enerji Zirvesi, iki gün boyunca "Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları", "Enerji Yatırımlarında Finansal Dönüşüm: Sermaye Yapıları ve Fonlama Modelleri" gibi konularda paneller düzenleyecek ve özel konuşmacılara ev sahipliği yapacak. Katılımcılara, enerji yatırım stratejileri hakkında derinlemesine bilgiler sunulacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi öncülüğünde, Bursa Business School'da gerçekleştirilen "Uludağ Enerji Zirvesi", "Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları" oturumu ile devam etti. Oturumun moderatörülüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HİT 30 Programı Direktörü Ahmet Solmaz (solda) yaptı. İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Soydan (sağda) oturumda firmasının üretimi ve yatırımlarına ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi öncülüğünde, Bursa Business School'da gerçekleştirilen "Uludağ Enerji Zirvesi", "Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları" oturumu ile devam etti. Oturumun moderatörülüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HİT 30 Programı Direktörü Ahmet Solmaz (solda) yaptı. İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Soydan (sağda) oturumda firmasının üretimi ve yatırımlarına ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.