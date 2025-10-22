Uludağ Gıda Zirvesi Başladı — Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği

BTSO öncülüğünde düzenlenen Uludağ Gıda Zirvesi, 'Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği' temasıyla başladı; teknoloji, dijital izlenebilirlik ve kooperatifçilik öne çıktı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, "Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği" temasıyla düzenlenen Uludağ Gıda Zirvesi, Bursa Business School'da açıldı. Zirve; üretim, tedarik zinciri, teknoloji ve iklim krizinin gıda güvenliğine etkisini gündeme taşıyor.

Açılışta küresel dönüşüm ve tarımın yeni anlayışı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, açılış töreninde insanlık tarihinin derin bir dönüşümden geçtiğini belirterek enerji, tedarik zincirleri ve tüketici davranışlarının yeniden şekillendiğini vurguladı. Burkay, ekonomilerin artık petrolün değil; karbon nötr üretim, yapay zeka destekli karar mekanizmaları ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine inşa edildiğini söyledi.

Burkay ayrıca şunları kaydetti: "Teknoloji ve verimlilik, her alanda üretimin standardı olmalıdır. Dijital toprak haritaları, akıllı sulama ve geri kazanım sistemleriyle üreticiyi teknolojiyle buluşturabilirsek hem verim artar hem gıda fiyatları dengelenir hem de doğal kaynaklarımız korunur. Bugün ABD ve Avrupa'da çiftçi başına düşen üretim kapasitesi Türkiye'nin birkaç katıysa fark toprakta değil, ölçekte, örgütlenmede ve ortak akıldadır. Birlikte üreten, birlikte büyüyen bir tarım modeli Türkiye'nin gıdada rekabet gücünü de artıracaktır."

Burkay, gıda fiyatlarındaki artışın yalnızca tüketici talebinden kaynaklanmadığını belirterek, "Sorun, üretimden tüketime uzanan zincirin verimsizliğidir. Bu zinciri sadeleştirmek, dijital izlenebilirlik ve lojistik optimizasyon sistemleriyle maliyetleri şeffaflaştırmak, gıda enflasyonunu kalıcı biçimde düşürmenin temel yoludur" ifadelerini kullandı.

Yerel potansiyel ve sektör iş birliği

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Türkiye'nin iklim çeşitliliği ve üretim potansiyeliyle dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında olduğunu, Bursa'nın da güçlü sanayisi, verimli arazileri ve gelişmiş lojistik altyapısıyla gıda üretiminde kilit merkez olduğunu vurguladı. Sayılgan, "Üreticiden akademisyene, sanayiciden yerel yönetimlere kadar herkesin sürece katılımını sağlamalıyız" dedi.

Açılış töreninde Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan konuştu. Ardından Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Güvenilir ve Sürdürülebilir Gıda İçin Kurumsal Yol Haritası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Paneller ve uzman konuşmaları

Etkinlik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazganın katıldığı "Gıda Güvencesi İçin Yerli Hamle: Verimli Tarım, Yeni Nesil Kooperatifçilik ve İhracat Odaklı Üretim" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Zirve, "Tarladan Sofraya Sorumluluk: Bilinçli Tüketim ve Sürdürülebilir Gıda İçin Kooperatif Vizyonu", "Gıdanın Geleceği İçin Sürdürülebilir Gıda Sanayinde Dönüşüm", "Gıda Arzında Kırılganlık: İklim Krizi, Maliyetler, Tedarik Zinciri" ve "Yeni Nesil Modern Tarım Teknolojileri" oturumlarıyla tamamlanacak. Zirve, üretimde verimlilik, dijitalleşme ve kooperatifçilik ekseninde politika ve uygulama önerilerini tartışmayı hedefliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde "Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği" temasıyla düzenlenen Uludağ Gıda Zirvesi, Bursa Business School'da başladı.

