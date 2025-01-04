Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin 2024 İhracatı 38,6 Milyar Doları Aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden (UİB) Rekor İhracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2024 yılında toplam 38,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek önceki yıla göre %6 oranında bir artış gösterdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı dış satımı 38 milyar 637 milyon 29 bin dolar seviyesine ulaştı. Aralık ayında ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %9 artış göstererek 3 milyar 651 milyon dolar olarak kaydedildi.

Birliklerin Performansı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 2024 yılı ihracatı, 2023 yılına göre %7 artışla 32 milyar 330 milyon 397 bin dolar oldu. OİB, aralık ayında 3 milyar 110 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 2024 yılında toplam 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar ihracata imza atarken, aralık ayındaki ihracatı 95 milyon 808 bin dolar olarak belirlendi.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) 2024 yılı ihracatı 862 milyon 945 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. UHKİB'in aralık ayı dış satımı ise 56 milyon 101 bin dolar oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 2024 yılında 206 milyon 496 bin dolar değerinde dış satış yaptı ve aralıkta 12 milyon 664 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) aralık ayında geçen yıla oranla %5 artış ile 30 milyon 919 bin dolar ihracat yaptı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik’in Değerlendirmesi

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2024 yılı, küresel ekonomi açısından zorlu geçerken, global pazarda yoğun bir talep daralması yaşandı. Ancak, ülkemiz yılı artan ihracatıyla kapatmayı başarmıştır. Bu başarıda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. UİB olarak 2024 yılına da rekor ihracatla tamamladığımız için mutluyuz," ifadelerini kullandı.