Uluslararası Yatırımlar, Cari Açığın %40'ını Finişle Ediyor

Uluslararası Yatırımlar, Türkiye Ekonomisinde Kritik Rol Oynuyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 2003 yılından itibaren uluslararası doğrudan yatırımlarla cari açığın yüzde 40'ının finanse edildiğini vurguladı. "Bu çok kritik bir gösterge ve sağlıklı bir finansman yönetimi örneğidir," dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Yatırım Fırsatları

Dağlıoğlu, Türkiye'deki uluslararası yatırımların hikayesinin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" adlı kitapta sunulduğunu belirtti. Kitap, İstanbul Finans Merkezi'nde tanıtıldı.

Önemli Veriler ve Ekonomik Etkiler

Dağlıoğlu, yurt dışı yatırımların Türkiye’ye katkılarına değinerek, 2003 yılından bu yana hızla artan bir uluslararası doğrudan yatırım ivmesinin bulunduğunu ifade etti. "Uluslararası sermaye şirketleri, özel sektör istihdamının %8,8'ini oluşturuyor," diyen Dağlıoğlu, AR-GE harcamalarının da önemli bir bölümünün bu şirketlerden geldiğine dikkat çekti.

Riskler ve Fırsatlar

YASED Başkanı Engin Aksoy, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye 272 milyar dolar yatırım sağladığını belirtti. Aksoy, güvenilirliğin azaldığı bir dönemde uluslararası yatırımların Türkiye için bir çapa görevi gördüğünü söyledi. Ayrıca, şirketlerin 2025 yılı için ele aldıkları büyüme öngörülerinin pozitif olduğunu aktardı.

Kitapta Neler Var?

Kitap, imalat, bilgi teknolojileri, gıda, ilaç ve diğer birçok sektörde YASED üyesi şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini detaylandırmaktadır. Ayrıca, son 20 yıldaki yatırım ortamını şekillendiren düzenlemeler ve avantajlar da okuyuculara sunulmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile hazırlanan ve YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" kitabının tanıtım toplantısı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile hazırlanan ve YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" kitabının tanıtım toplantısı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.