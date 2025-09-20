Ünal Üstel'den Yatırım Çağrısı: "KKTC'yi Birinci Tercih Edin"

Etkinlik ve ana mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülke insanının kalkınmasının önüne konulan baskılara dikkat çekti. "Kuzey Kıbrıs'ta Yatırım Avantajları" etkinliği, KKTC Başbakanı Üstel'in katılımıyla dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Üstel, "Kıbrıs Türkü zulme, baskıya, ekonomik ambargoya sabretti ama her zaman yanında olan bir güvencesi vardı; ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye sayesinde her türlü baskıya her türlü mücadeleyi verdik." ifadelerini kullandı. Üstel, Türkiye ile ilişkilerin üst seviyede ve kardeşlik bağı içerisinde olduğunu vurguladı: "Türkiye Cumhuriyeti ağladığı zaman biz de ağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sevinci bizim sevincimiz."

KKTC'nin fırsatları ve sektörler

Üstel, Kıbrıs Adası'nın bir turizm adası olduğunu hatırlatarak adanın ulaşım olanaklarına dikkat çekti: "İki deniz limanımız var. Bir de Ercan Devlet Havalimanı. Oralardan gelen yolcularımız adayla buluşuyor." Üstel, adanın 10 ay süreyle sıcak iklimi ve yeşil ile mavinin buluştuğu doğasıyla yatırımcılar için cazip olduğunu belirtti.

Konuşmasında inşaatın üçüncü lokomotif sektör olduğuna işaret eden Üstel, sektörün önüne konulan engellere rağmen KKTC halkının kendi çabasıyla adaya yatırım çektiğini söyledi. Ercan Devlet Havalimanı'nın ambargoya maruz kaldığını ve Rum tarafının üçüncü ülkelerden gelen turistlere yönelik uygulamalarla turizmi zayıflatmaya çalıştığını da dile getirdi.

Ekonomik avantajlar ve teşvikler

Etkinlikte söz alan KKTC Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, ülkenin stratejik konumunu ve yatırımcılara sunduğu avantajları anlattı. Güçlüsoy, "Kurumlar vergisi yüzde 10 gibi rekabetçi bir düzeyde, Katma Değer Vergisi (KDV) genel olarak yüzde 16 olsa da bazı sektörlerde daha düşük oranlar uygulanmaktadır. Gelir vergisi ise çalışanlar için kademeli olarak düzenlenmiştir." dedi.

Güçlüsoy ayrıca KKTC'de makine, tesisat ve inşaat malzemelerinin yatırımlarda gümrük vergisi ve fonlardan muaf olduğuna, cömert teşvik paketleri, düşük ofis ve yaşam maliyetleri, genç ve İngilizce bilen iş gücü ile teknoloji bölgeleri ve üniversitelerin yatırımcılara avantaj sağladığına dikkat çekti.

Çağrı: Tatil, konut ve yatırımda öncelik

Üstel, konuşmasını yatırımcılara ve iş insanlarına yaptığı açık çağrıyla tamamladı: "Bizim insanımız kalkınmasın diye hep baskı yapıyorlar. Biz hepsini göğüslüyoruz çünkü karşımızda 86 milyon gibi bir nüfusa sahip güçlü Türkiye Cumhuriyeti var."

Üstel'in çağrısı şu şekilde özetlendi: "En azından tatil yapacağınız zaman KKTC'yi birinci tercih edin. Konut alacaksanız ülkemizi tercih edin. Yapacağınız katkı, KKTC ekonomisine büyük katma değer katacaktır." Üstel, bu desteklerin KKTC iş insanlarına moral ve motivasyon sağlayacağını ekledi.

DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy ise yatırımcılara seslenerek KKTC'nin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasında doğal bir yatırım ve ticaret köprüsü olduğunu, ayrımcılığa uğratmayan yasal düzenlemelerle yatırımcıların güvende hissedeceğini vurguladı: "Gelin birlikte üretelim, birlikte büyüyelim ve Türk dünyasının kalkınmasına birlikte imza atalım."