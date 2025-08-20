Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı

MERTKAN ORUÇ - İstihdam edilenler içerisinde eğitim durumu "yükseköğretim" olanların sayısı ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı.

Genel istihdam verileri

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'deki toplam istihdam 32 milyon 435 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam sayısı bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalırken, istihdam oranı %48,9 oldu.

Yükseköğretim mezunu çalışanlardaki artış

Üniversite mezunu istihdam edilenlerin sayısı yıllar içinde düzenli artış gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaşması ve yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte 2021 yılı başında 7,7 milyon olan üniversiteli çalışan sayısı, 2023 itibarıyla 9 milyon sınırını geçti. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise üniversite mezunu çalışan sayısı ilk defa 10 milyon 27 bine ulaştı.

Sayısı 10.027.000 olarak kaydedilen üniversite mezunu çalışanlar, toplam istihdamın %30,9'unu oluşturuyor. Böylece ülkede çalışan yaklaşık her 3 kişiden biri üniversiteli olarak kayıt altına alındı.

İşsizlikte yükseköğretim mezunları

İstihdam içerisindeki yükseköğretim mezunu sayısı artarken, işsizler arasındaki yükseköğretim mezunlarının sayısında düşüş gözlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre ikinci çeyrekte işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişi olurken, bunun 866 binini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde yükseköğretim mezunu işsiz sayısı 930 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İstihdamın eğitim düzeyine göre dağılımı

İstihdam edilenler eğitim durumuna göre incelendiğinde en büyük grup lise altı eğitimliler oldu. Bu kategoride istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 13 milyon 378 bin kişi olarak kaydedildi. Diğer gruplar şu şekilde belirlendi: "Liseli" 4 milyon 751 bin, "Mesleki veya teknik lise mezunu" 3 milyon 748 bin, "Okur yazar olmayanlar" ise 719 bin kişi.

Çeyreklik istihdam verileri (bin kişi)

2024 1. Çeyrek: Okur-yazar Olmayanlar 735, Lise Altı Eğitimliler 13.504, Lise 4.539, Mesleki veya Teknik Lise 3.712, Yükseköğretim 9.524.

2024 2. Çeyrek: Okur-yazar Olmayanlar 725, Lise Altı Eğitimliler 13.983, Lise 4.631, Mesleki veya Teknik Lise 3.647, Yükseköğretim 9.711.

2024 3. Çeyrek: Okur-yazar Olmayanlar 780, Lise Altı Eğitimliler 13.836, Lise 4.868, Mesleki veya Teknik Lise 3.829, Yükseköğretim 9.680.

2024 4. Çeyrek: Okur-yazar Olmayanlar 760, Lise Altı Eğitimliler 13.641, Lise 4.736, Mesleki veya Teknik Lise 3.922, Yükseköğretim 9.600.

2025 1. Çeyrek: Okur-yazar Olmayanlar 648, Lise Altı Eğitimliler 13.056, Lise 4.668, Mesleki veya Teknik Lise 3.763, Yükseköğretim 9.794.

2025 2. Çeyrek: Okur-yazar Olmayanlar 719, Lise Altı Eğitimliler 13.378, Lise 4.751, Mesleki veya Teknik Lise 3.748, Yükseköğretim 10.027.