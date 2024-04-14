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Ünlü çikolata markasından kötü haber geldi! Şirket iflas haberi sonrası ürünlerini dağıttı

Büyük çikolata şirketinden iflas haberi geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 19:51
Ünlü çikolata markasından kötü haber geldi! Şirket iflas haberi sonrası ürünlerini dağıttı

Dev marka iflas etti! İflas sonrasında bütün ürünleri dağıtıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK ÇİKOLATA ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Deutsche Confiserie Holding bünyesinde yer alan çikolata şirketi Hussel kahve ve çay şirketleri Arko ve Eilles iflas başvurusu yaptı. Şirket daha önce de pandemi döneminde iflas başvurusunda bulunmuştu ancak sonrasında toparlanma süreci başlamıştı. 

dev çikolata markası iflas etti

İflas başvurusu sonrasında Husel markasının bir şubesi çalışanlara mağaza raflarının temizlenmesini söyledi ve çikolatalar ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtımla birlikte şubenin büyük oranda boşaldığı ve personellerin başka şubelere gönderildiği öğrenildi ancak konu ile ilgili şirket resmi bir açıklamada bulunmadı. 

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