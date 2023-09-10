Ünlü ekonomist gram altının 1900 TL olacağını açıkladı

Altın yatırımcıları uzman isimlerin açıklamalarını ve uyarılarını merakla araştırmaya devam ediyor. O isim tarih verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN 1.900 TL OLACAK

Altın yatırımcıları merakla uzmanların açıklamalarını takip ederken Stratejist ve Yatırım Uzmanı Tuna Kaya gram altının 1.900 TL seviyelerine yükseleceğini söyledi. Tuna Kaya altın piyasası ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Burada 1900 bölgesine sarkma yaşanabilir ancak dediğim gibi uzun dönem yatırımcıları elindekileri satmasın.





Nakitte ise yatırımcılar 1900 dolar bölgesine geldiği zaman yeniden ekleme yapabilir. Yukarıda 1934 bölgesi direnç bölgesi olacak. Eylül ayının ortalarına doğru gram altın tarafında hem ONS altın yükseliş hem de dolar yükselişi bizi 1900 TL seviyelerine çıkaracak. Gram gümüş için 21.85 direnç seviyesi. Eylül ayının sonlarına gelindiği zaman gümüş beklentim 25 TL olarak devam ediyor.'