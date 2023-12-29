Ünlü gazeteci bu kez emekli zammını hükümetten önce açıkladı

2023'ün sonlarına yaklaşırken, Türkiye'de ekonomik gelişmeler hız kesmiyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesi sonrasında, gazeteci Fatih Portakal'ın önceden tahmin ettiği gibi, gözler şimdi emekli maaşlarına çevrildi. Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirdim" diyerek attığı tweet ile dikkat çekmiş ve şimdi de emekli zammı için konuştu.

Asgari Ücretin Ardından Emekli Maaşları: "Kusura Bakma İktidar, Sizden Önce Ben Duyuracağım!"

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, 'Bize ne zam yapılır?' diye düşündüm." ifadelerini kullanarak, emekli zamları hakkında bilgi vereceğini belirtti. Portakal, "Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce @szctelevizyonu'na haberde benden duyacak. İşinizi yine bozacağım." dedi.

Emekli Zammı: Yüzde 52-53 Oranında Artış Tahmini

Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam sonrasında emekli maaşlarına yönelik beklentileri değerlendiren Portakal, yüzde 52-53 aralığında bir zam öngördüğünü belirtti. En düşük emekli maaşının 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişebileceğini ifade etti. Ancak, yüksek maaş alanlara bu oranın aynı olmayabileceğini ve kademeli bir artış olabileceğini vurguladı.

Fatih Portakal'ın Maaşı: "Yüzde 38'in Altında Olmayacak"

Kendi maaşını paylaşan Portakal, "Ben mesela maaşımı söyleyim, yüksek alıyorum; 24 bin lira... Bana yüzde 52-53 yapılmayabilir. Ama yüzde 38'in altında olmayacak. Düşük olanı yukarı çekecekler ama yüksek alanlara kademeli olabilir." şeklinde konuştu.

Detaylar 3 Ocak'ta Enflasyon Oranının Açıklanmasıyla Netleşecek

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte, memur ve emekli maaşlarının netleşmesi bekleniyor. Özellikle düşük maaş alan emeklilerin ve yüksek maaş alanların merakla beklediği bu gelişmeler, ülke genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.