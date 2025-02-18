Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'nda Protesto Etti

Bakan Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'nda İsrail Bakanı'nı protesto etti, yol güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:37
Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'nda Protesto Etti

Bakan Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'na Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ta düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı kapsamında gerçekleşen "Bakanlar Oturumu"na katıldı. Konferansta, Pakistan ve Katar gibi ülkelerin temsilcileri yer aldı.

Yol Güvenliğinin Önemi

Bakan Uraloğlu, yol güvenliğinin sadece bir ulaşım meselesi olmadığını, aynı zamanda bir halk sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma sorunu olduğuna dikkat çekti. "22 yılda yaklaşık 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık ve kazalarda can kaybını yüzde 80 azalttık" diyerek, Türkiye'nin ulaştığı başarıları gerçekten vurguladı.

İsrail Bakanı Protesto Edildi

Konferansın ilerleyen bölümünde Uraloğlu, İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev’i protesto ederek salondan ayrıldı. Bu durum, oturum sırasında gergin bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

Gelecek Hedefleri ve İşbirliği

Uraloğlu, Türkiye’nin acil müdahale ve kaza sonrası bakım konusundaki ilerlemelerini de vurguladı. "Hedefimiz sıfır can kaybına ulaşmak olmalıdır. Sürdürülebilir finansmana ulaşmamız lazım," ifadelerinde bulundu. Ayrıca, altyapı yatırımlarında yapay zekanın kullanımının önemine değindi.

Uraloğlu, yol güvenliğinin sadece ulusal değil, bölgesel ve küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, Marakeş Deklarasyonu’na destek verdiklerini belirtti. "Unutmayalım, her hayat değerlidir ve her trafik kazası önlenebilir," diyerek, uluslararası işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

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Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'nda Protesto Etti
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