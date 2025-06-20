DOLAR
39,61 0,14%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.277,13 0,19%
BITCOIN
4.192.136,09 -1,54%

Uraloğlu, 500 Milyon TL'lik Demiryolu Destek Programını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, demiryolu sektörüne 500 milyon TL'lik destek programı için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:32
Uraloğlu, 500 Milyon TL'lik Demiryolu Destek Programını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 500 Milyon TL'lik Destek Programını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Fuarı kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, önümüzdeki ay demiryolu sektorüne yönelik 500 milyon TL'lik destek programını hayata geçireceklerini duyurdu.

Demiryolu Sektörünün Önemi

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğin demiryolu sanayisinin nabzını tuttuğunu belirtti. Demir yolunun sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından ne denli önemli olduğunu vurguladı. Uraloğlu, uluslararası demir yolu sistemlerinin çevre dostu, güvenli ve ekonomik ulaşım çözümleri sunduğunu kaydetti.

Küresel Ticaret ve Demiryolu Projeleri

Uraloğlu, demir yolu sektörünün küresel ticarette stratejik bir rol oynadığını ifade etti. Örneğin, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile geliştirilen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Trenleri, Asya ve Avrupa arasındaki ticareti dönüştürmüştür. Ayrıca, Trans-Sibirya Demir Yolu ile Etiyopya-Cibuti Demiryolu gibi projelerin de bölgesel ticareti dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü olduğunu belirtti ve şu sözlere yer verdi: “Türkiye, doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarında uluslararası ticaretin merkezi konumundadır.”

Desteğin Detayları ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, 30 Ekim 2017’den beri hizmette olan Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattının önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, demiryolu projelerinin sadece ülkemizi değil, tüm bölgeyi ekonomik ve lojistik anlamda güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yerli Üretim ve Yenilikçi Çözümler

Bakan, Türk demiryolu sektörünün yerli üretimle büyüdüğünü ve yeni nesil lokomotifler ile tren setlerinin üretiminde uluslararası standartlara ulaştıklarını söyledi. TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtti.

Demiryolu Sektörüne Önemli Katkılar

Bakan Uraloğlu, etkinliğin demiryolu sektörünün geleceğine yönelik umutları artırdığına vurgu yaparak, “Birlikte çevre dostu ve güçlü bir demiryolu ekosistemi inşa etmeliyiz.” dedi. Ayrıca, bakanlığın raylı sistemlerle ilgili destek projelerinin devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu’nun konuşmasının ardından TÜRASAŞ ve ASELSAN arasında milli hızlı tren ile ilgili sözleşme imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Kapanış Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Kapanış Programı'na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Fed'in Faiz Kararı Sonrasında Yükseliş Gösterdi
2
Türk Mühendis Batuhan Ergör, Hijyen Algoritmasını İhraç Ediyor
3
Türkiye Su Ürünleri Sektörü İhracatta Rekor Kırıyor
4
Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açtı
5
Türkiye'de Enerji Verimliliği İçin Isıtma ve Soğutma Kapasitesi Artıyor
6
Türkiye'de Elektrik Kesintisi Yok: Bakan Bayraktar Açıklamada Bulundu
7
DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025 Başarıyla Tamamlandı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!