Uraloğlu, 500 Milyon TL'lik Demiryolu Destek Programını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 500 Milyon TL'lik Destek Programını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Fuarı kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, önümüzdeki ay demiryolu sektorüne yönelik 500 milyon TL'lik destek programını hayata geçireceklerini duyurdu.

Demiryolu Sektörünün Önemi

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğin demiryolu sanayisinin nabzını tuttuğunu belirtti. Demir yolunun sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından ne denli önemli olduğunu vurguladı. Uraloğlu, uluslararası demir yolu sistemlerinin çevre dostu, güvenli ve ekonomik ulaşım çözümleri sunduğunu kaydetti.

Küresel Ticaret ve Demiryolu Projeleri

Uraloğlu, demir yolu sektörünün küresel ticarette stratejik bir rol oynadığını ifade etti. Örneğin, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile geliştirilen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Trenleri, Asya ve Avrupa arasındaki ticareti dönüştürmüştür. Ayrıca, Trans-Sibirya Demir Yolu ile Etiyopya-Cibuti Demiryolu gibi projelerin de bölgesel ticareti dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü olduğunu belirtti ve şu sözlere yer verdi: “Türkiye, doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarında uluslararası ticaretin merkezi konumundadır.”

Desteğin Detayları ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, 30 Ekim 2017’den beri hizmette olan Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattının önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, demiryolu projelerinin sadece ülkemizi değil, tüm bölgeyi ekonomik ve lojistik anlamda güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yerli Üretim ve Yenilikçi Çözümler

Bakan, Türk demiryolu sektörünün yerli üretimle büyüdüğünü ve yeni nesil lokomotifler ile tren setlerinin üretiminde uluslararası standartlara ulaştıklarını söyledi. TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtti.

Demiryolu Sektörüne Önemli Katkılar

Bakan Uraloğlu, etkinliğin demiryolu sektörünün geleceğine yönelik umutları artırdığına vurgu yaparak, “Birlikte çevre dostu ve güçlü bir demiryolu ekosistemi inşa etmeliyiz.” dedi. Ayrıca, bakanlığın raylı sistemlerle ilgili destek projelerinin devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu’nun konuşmasının ardından TÜRASAŞ ve ASELSAN arasında milli hızlı tren ile ilgili sözleşme imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Kapanış Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Kapanış Programı'na katılarak konuşma yaptı.