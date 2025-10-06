Uraloğlu: Antalya-Alanya Otoyolu Yolculuğu 36 Dakikaya İndirecek

Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolu'nun Finansal Kapanışını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Antalya-Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'nde projenin detaylarını ve ekonomik etkilerini açıkladı.

Projenin hedefi: Süreyi 36 dakikaya indirmek

Uraloğlu, projenin bölgenin ulaşım sorununu çözeceğini vurgulayarak, "Saatte 140 kilometre tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat, yoğun zamanlarda özellikle yaz aylarında 4 saate kadar varan yolculuğu 36 dakikaya güvenli ve istikrarlı şekilde indirecek." dedi. Bakan, projenin turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesi olduğuna dikkat çekti.

Teknik özellikler

Otoyolun 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yolu ile toplam 122 kilometre uzunluğunda olacağı belirtildi. Proje, 7 farklı seviyeli kavşak, 5 tünel (toplam 4.365 metre), 16 viyadük (toplam 5.966 metre) ve 4 otoyol hizmet tesisi içeriyor.

Ekonomik ve çevresel katkılar

Bakan Uraloğlu, otoyolun sağlayacağı yıllık tasarrufları şu şekilde açıkladı: zamandan 16,9 milyar lira ve akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere toplam yaklaşık 17,7 milyar lira. Ayrıca proje ile 47 bin ton karbon emisyonu azaltılacağı ve Toroslar'ın çam ormanları ile Akdeniz'in denizlerinin korunacağına dikkat çekildi.

Uraloğlu, projenin turizm merkezleri Kleopatra Plajı, Kaleiçi, Aspendos ve Manavgat Şelalesi gibi noktalara ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getireceğini, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasıyla çiftçi ve esnafın kazançlarının artacağını söyledi.

Finansman ve ortaklık modeli

Otoyolun kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edildiği ve kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânlarıyla hayata geçirildiği aktarıldı. Projenin yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon avro olarak verildi; bunun 729 milyon avrosu (yüzde 30) öz sermaye, 1,7 milyar avrosu (yüzde 70) banka kredisiyle karşılanacak.

Kredi veren finans kuruluşlarının dağılımı 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i Yunanistan merkezli olmak üzere 8 uluslararası ve 6 yerli kuruluş, toplam 14 finans kuruluşu şeklinde açıklandı. Uraloğlu, finansmana iki katından fazla talep geldiğini belirterek projenin fizibilitesine işaret etti.

Stratejik önem ve entegrasyon

Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre edilerek İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağı içinde yer alacağının altını çizdi. Projenin Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

İstihdam ve bölgesel etki

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de projeyi bölgesel kalkınma için önemli bir yatırım olarak niteledi. Özdemir, proje süresince yaklaşık 9 bin kişilik istihdam yaratılacağını ve finansmana yoğun talep geldiğini vurguladı.

Tören ve kapanış

Konuşmaların ardından projeye finansman sağlayan bankaların temsilcileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından finansmanın kapanışına ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Diğer projeler

Uraloğlu, ayrıca Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun finansal kapanış töreninin 8 Ekim'de gerçekleştirileceğini, bu ve benzeri projelerin ülkenin ekonomik atardamarlarını uluslararası finans dünyasının güveniyle güçlendireceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Antalya-Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katıldı.