Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı — Günlük 1624 Uçuş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Adalar'da: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, İstanbul'un küresel havacılık merkezine dönüşümünü ve ülke gündemindeki ana meseleleri aktardı.

İstanbul Havalimanı: Avrupa'nın En Yoğun Noktası

2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile şehrin havacılıkta dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü belirten Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli raporuna atıfla, 'İstanbul Havalimanı günlük 1624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu' dedi. Uraloğlu, projenin kuruluş sürecinde karşılaşılan eleştirilere rağmen elde edilen başarılara vurgu yaptı.

'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu ve Saha Çalışmaları

Bakan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla halkın her ferdine dokunmayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini ifade etti. 'Yaparsa AK Parti yapar' sloganının milletin gönlüne nakşedilmiş bir ifade olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu yılki saha çalışmalarının 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' temasıyla yürütüldüğünü belirtti. Programın finalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç'te yapılmasının planlandığını; ancak ABD programları nedeniyle tarihin öne çekilebileceğini kaydetti.

Terörsüz Türkiye: Tarihi Bir Dönüşüm Eşiği

Uraloğlu, Türkiye'nin 'terörsüz Türkiye' hedefine doğru önemli bir eşikte olduğunu vurgulayarak terörün ülkeye 2 trilyon dolarlık ağır fatura getirdiğini söyledi. Bu kaynağın üretime, teknolojiye ve refaha yönlendirildiğini; bölgelere yapılan yatırımların ve turizmin canlandığını örneklerle anlattı. Terörle mücadelede elde edilen kazanımların, yeni sivil ve özgürlükçü bir anayasa talebiyle taçlandırılması gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un Ulaşım ve Haberleşme Yatırımları

Bakan, İstanbul'un altyapısına ilişkin rakamları paylaşarak kentin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. Verilen rakamlar arasında şunlar yer aldı: bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 799 kilometreye, otoyol uzunluğunu 183 kilometreden 424 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Ayrıca İstanbul'un ulusal demir yolu ağını 199 kilometreden 402 kilometreye ulaştırdıklarını ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesiyle seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini kaydetti.

Uraloğlu, şehir içi raylı sistem projelerini de anlatarak Marmaray başta olmak üzere pek çok metro hattının yapıldığını, yapımı devam eden hatlarla birlikte inşa edilen toplam hat uzunluğunun 188,3 kilometreye ulaşacağını ifade etti.

Diğer Projeler ve Yerel Duruş

Bakan, Çamlıca'da inşa edilen ve aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi gibi şehir siluetine katkı sağlayan projelere de dikkat çekti. Yerel yönetim süreçlerine ilişkin eleştirilerini de dile getiren Uraloğlu, Bayrampaşa'da yaşananların hukuka taşınacağını söyledi.

Adalar Ziyareti ve Esnafla Buluşma

Program kapsamında Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Adalar'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan, Adalar'ın her köşesinin kalkınmasının 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek, teşkilatların halkla iç içe çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

