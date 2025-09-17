Uraloğlu: Türkiye ve İspanya Gazze'de 'Ortak Vicdanın Sesi' Oldu — THY Sevilla Hattı Dostluğu Pekiştirdi

Uraloğlu: Türkiye ve İspanya Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen Connect to Türkiye etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin sadece tarihsel bağlarla sınırlı kalmadığını, Gazze'deki insani krize karşı ortak bir vicdan ortaya koyduklarını söyledi.

Gazze'de dayanışma ve uluslararası hukuk vurgusu

Uraloğlu, "Her iki ülke, Filistin halkının adalet ve barış arayışında, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde kararlı bir duruş sergiliyor." ifadelerini kullanarak, bu dayanışmanın insanlık onurunu koruma mücadelesinde birleştirici bir köprü kurduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca Gazze'de yaşananların faillerinin uluslararası hukuk karşısında hesap vereceğini vurguladı ve Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de kalıcı barış için üzerine düşen sorumlulukları almaya hazır olduğunu ifade etti.

"THY 131 ülkede 355 noktaya ulaşan küresel bir marka"

Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY)'nin İstanbul‑Sevilla seferlerinin başlamasını iki ülke arasındaki dostluk köprülerini güçlendiren bir adım olarak nitelendirdi. Uraloğlu, THY'nin "1933'te 5 uçakla başlayan yolculuğunu, bugün 131 ülkede 355 noktaya ulaşan küresel bir marka olarak sürdürdüğünü" hatırlattı.

Sevilla'nın İspanya'daki altıncı destinasyon olduğunu belirten Uraloğlu, hattın haftada 7 frekansla işletileceğini ve seferlerin turizmi, ticareti ve kültürel etkileşimi canlandırarak iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştireceğini söyledi.

Uraloğlu, hattın Sevilla'nın Alcazar Sarayı'ndan Giralda Kulesi'ne uzanan güzelliklerini Türklerle, Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliklerini ise İspanyol dostlarla buluşturacağını vurguladı.

Turizm, ulaşım ve altyapı yatırımlarının rolü

Bakan, Türkiye'nin turizmdeki cazibesinin arkasında altyapı ve ulaşım imkanlarının gelişmişliğinin bulunduğunu belirterek; modern havaalanları, genişleyen bölünmüş yol ve otoyol ağları, yüksek hızlı tren hatları ile yat ve kruvaziyer limanlarının misafirlerin konforlu, güvenli ve hızlı ulaşımını sağladığını söyledi.

Uraloğlu, son 23 yılda ulaşım ve altyapıya yapılan yatırımları aktarırken "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ulaşım ve haberleşme altyapımıza yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" dedi ve Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerin önemine işaret etti.

Altyapı istatistiklerini de paylaşan Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 852 kilometreye, otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye, demir yolu ağını ise 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

İç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e, dış hat uçuş noktalarını ise 50 ülkede 60 noktadan 132 ülkede 353 noktaya yükselttiklerini belirten Uraloğlu, yat limanı kapasitesinin 26 bine ulaştığını aktardı.

Sevilla hattı dostluğun yeni sembolü

Uraloğlu, THY'nin Sevilla hattının hem altyapı yatırımlarının hem de Türkiye‑İspanya dostluğunun yeni bir sembolü olduğunu söyleyerek, "Bu düşüncelerle yeni başlayan seferlerimizin turizmden ticarete, eğitimden kültürel değişimlere kadar birçok alanda karşılıklı kazanımlar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmasını, "Türkiye'nin misafirperverliğini, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için tüm İspanyol dostlarımızı ülkemize davet ediyorum. 'Connect to Türkiye' etkinliğinin, yeni işbirliklerine ve dostluklara vesile olmasını diliyor, bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.