Uraloğlu: Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 AR‑GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni'nde Gençlere Çağrı

Uraloğlu: "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025" Ödül Töreninde Gençlerin Vizyonuna Destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 AR‑GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, gençlerin sunduğu fikirlerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Yarışma ve ödüller

Bakan Uraloğlu, bugün 65 üniversiteden 315 gençin 200 projeyle ortaya koyduğu vizyoner fikirlerin coşkusunu paylaştıklarını söyledi. Organizasyonun ilk yılında 19 üniversiteyle başladığını, bugün ise 65 üniversiteye ve 315 gence ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, değerlendirme sürecinde kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık‑uzay ve haberleşme sektörlerindeki projelerin Bakanlık uzmanları tarafından titizlikle incelendiğini aktardı.

Bu yıl 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrenci ödüle layık görüldü. Toplamda 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül dağıtılacağını açıklayan Uraloğlu, ödül kazanan gençleri en içten duygularıyla tebrik etti.

Milli teknoloji ve ulaşım atılımları

Konuşmasında son 23 yıllık dönemi değerlendiren Uraloğlu, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'yapamazsınız' korosuna kulak tıkayarak ve istemezükçülere inat destansı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Bu başarının, muhalefetin engellemelerine rağmen milletin kararlılığıyla elde edildiğini belirtti.

Bakan, ülkenin savunma ve ulaşım teknolojilerindeki adımlarını şöyle sıraladı: 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2010'da ANKA, 2014'te Bayraktar TB2, 2019'da Akıncı, 2022'de Bayraktar Kızılelma ve ardından yerli savaş uçağı KAAN. Ayrıca MİLGEM Projesi ile yerli savaş gemileri, dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu, milli elektrikli tren setleri, yerli sürücüsüz metro araçları ve Milli Banliyö Treni ile Gaziray hizmete alındı.

Uraloğlu, iletişim alanındaki en önemli başarılarından biri olarak TÜRKSAT 6A'nın kalıcı yörüngesine ulaştırılmasını gösterdi: "TÜRKSAT 6A'yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve öz güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve geçtiğimiz 21 Nisan'da hizmete aldık." Bu deneyimle Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına girdiğini ve uydu ihracatçısı konumuna yükseldiğini ifade etti. Ayrıca TÜRKSAT 7A için çalışmalara başladıklarını; bu uydunun daha yüksek veri kapasitesi, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunu taşıyacağını bildirdi.

Akademik çalışmalar, etkinlikler ve gençlere mesaj

Bakanlık bünyesindeki Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz'in önemine dikkati çeken Uraloğlu, derginin ilk sayısında Kalkınma Yolu Projesi, ikinci sayısında Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik temalarını ele aldığını; üçüncü sayının Deniz yolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik temasıyla yayımlandığını söyledi. Makale alımlarının devam ettiğini ve son teslim tarihinin 20 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı.

TEKNOFEST, Bölgesel Kariyer Fuarları ve Bakanlığın düzenlediği U‑FEST gibi etkinliklerle gençlere ilham vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Uraloğlu, U‑FEST'i "Türkiye'nin en dinamik ulaşım festivali" olarak nitelendirdi.

Konuşmasını gençlere doğrudan çağrı yaparak tamamlayan Uraloğlu, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum, birileri bize 'yapamazsınız' dediğinde biz durmadık, çalıştık, başardık. Şimdi sıra sizlerde." diyerek, gençlerin yapay zeka destekli trafik yönetim sistemlerinden karbon nötr deniz taşımacılığı teknolojilerine ve uzay teknolojilerinde çığır açacak projelere kadar birçok alanda ülkeye katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.